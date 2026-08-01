Pavlidis, otra alternativa para el '9' del Barça

El FC Barcelona continúa rastreando el mercado en busca del delantero que pueda liderar el ataque blaugrana tras la salida de Robert Lewandowski. Aunque Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo de la dirección deportiva, el club mantiene abiertas varias alternativas por si la operación con el internacional argentino no termina prosperando.

Tras el contratiempo sufrido por Eli Junior Kroupi, que estará entre tres y cuatro meses de baja por una fractura en el quinto metatarsiano, un nuevo nombre ha ganado protagonismo.

Pavlidis entra en escena

Según informó AS, el atacante del Benfica Vangelis Pavlidis figura entre las opciones que maneja el Barça para apuntalar la posición de delantero centro. No se trata de la prioridad del club, pero sí de un perfil que gusta por su experiencia, su capacidad goleadora y un coste sensiblemente inferior al de otras operaciones que se estudian en el mercado.

La operación podría verse condicionada por el futuro de Ferran Torres. El delantero valenciano continúa siendo una pieza importante para Hansi Flick y el Barça trabaja en su renovación, pero si finalmente se produjera su salida durante este mercado, la dirección deportiva tendría todavía más margen para acudir al mercado en busca de un nuevo '9'. En ese escenario, el nombre de Pavlidis ganaría todavía más peso dentro de la lista de alternativas que maneja Deco.

Vangelis Pavlidis del Benfica en acción ante Arda Guler del Real Madrid en un partido de Champions League / EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

Un goleador muy consolidado

Pavlidis lleva varias temporadas demostrando una regularidad difícil de encontrar fuera de las cinco grandes ligas. El Benfica invirtió 18 millones de euros en 2024 para ficharlo procedente del AZ Alkmaar y el delantero respondió con dos temporadas de máximo nivel. El curso pasado firmó 30 goles y seis asistencias en 53 partidos entre todas las competiciones. Unos registros que lo han consolidado como una de las referencias ofensivas del fútbol portugués.

A ese rendimiento, el griego de 27 años añadió esta semana una nueva exhibición al marcar cuatro goles frente al Saint Gallen en la fase previa de la Europa League, una actuación que vuelve a colocarlo en el escaparate internacional.

Un viejo conocido del barcelonismo

El nombre de Pavlidis no resulta desconocido en el Camp Nou. El delantero griego de 1,86 metros fue protagonista de una de las noches más frenéticas de la la temporada 24/25 al marcar tres goles en apenas 29 minutos al Barça durante el encuentro disputado en Lisboa de la fase de liga de la Champions League.

Esa actuación lo convirtió en el futbolista que más rápido ha conseguido un hat-trick frente al conjunto blaugrana en competición europea. Pese a ello, el Barça protagonizó una remontada histórica para imponerse por 4-5. Su partido, sin embargo, confirmó el enorme potencial de un delantero que desde entonces permanece bajo el radar de la dirección deportiva blaugrana.