Pavard: "Nunca he dicho que me quiera ir del Bayern"

El lateral francés estaba en la órbita del Barcelona para reforzar el lateral derecho El jugador termina contrato en junio pero cada vez está más cerca de renovar

Benjamin Pavard ha estado muy vinculado al Barça en los últimos meses. El lateral derecho del Bayern, que termina contrato en junio, es uno de las opciones que contempla el club azulgrana para reforzar la defensa.

Tras meses en los que se daba casi por hecha su salida del Bayern, ahora cada vez llegan más información que apuntan a una renovación. El propio futbolista se ha referido a su situación en declaraciones a Sport1: "Nunca he dicho que me quiera ir. Estoy en un gran club y me siento cómodo aquí".

Pavard también ha explicado su decisión de no salir en el mercado de enero, a pesar de tuvo ofertas. "No soy ese tipo de personas que se iría en mitad del viaje. Quiero estar aquí", destacó el francés.

'Il Corriere dello Sport' ya avanzó hace unas semanas la marcha atrás del futbolista, que estaría sopesando la renovación con el conjunto bávaro. Una de las claves sería cómo ha mejorado la relación con su entrenador, Julian Nagelsmann, y cómo ahora siente la confianza absoluta de los dirigentes deportivos del Bayern.

El club alemán habría tomado la iniciativa para acercar posturas con el futbolista y empezar a hablar de la renovación. Pavard apuntaba a oportunidad de mercado al ser un lateral internacional de 26 años que llegaba con la carta de libertad.

El Barça llegó a hablar con Pini Zahavi, intermediario vinculado al francés, para conocer las intenciones del futbolista. El verano pasado el club azulgrana también tanteó la posibilidad de incorporar al francés, pero el Bayern tasó al jugador con un precio de alrededor de 30 millones.