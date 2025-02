Paulo Futre, sobre Lamine Yamal: "Estamos delante del próximo Balón de Oro"

Paulo Futre, exjugador del Atlético de Madrid, ha atendido a los micrófonos del Què t'hi jugues poco después de que los de Simeone y los de Flick firmaran un empate en la ida de las semifinales de la Copa del Rey en Montjuïc. Además, en una semana, los colchoneros recibirán en el Metropolitano al Madrid para el primer duelo de los octavos de Champions.

El extremo se ha referido al partido del pasado martes entre su exequipo y el Barça, que se caracterizó por ser un encuentro con un gran nivel futbolístico: "Parecía un partido de finales de los años 80, fue impresionante". Además, también se ha acordado de las veces en las que se enfrentó a los azulgranas a lo largo de su carrera: "Esos partidos eran únicos. Cuando jugaba en el Camp Nou, siempre hacía buenos partidos. Cruyff me marcaba hombre a hombre y tenía muchos espacios. Me salía en Barcelona".

La línea de Carlo Ancelotti con los árbitros

En la entrevista, Futre también ha tenido tiempo para hablar de Carlo Ancelotti, un entrenador al que admira, pero con el que no comparte su postura en contra de los árbitros, en especial en el partido de Copa del Rey del Madrid contra el Celta y el polémico penalti no señalado en contra de los blancos. El técnico italiano dijo en rueda de prensa que él no había visto la jugada: "Para mí es un campeón, pero no puede decir esto. Días después contra el Español tiene razón al quejarse cuando el VAR no manda a revisión la expulsión de un jugador perico. Él solo admite los errores cuando son en contra de él, cuando es a favor o el árbitro se equivoca para otros no lo ve".

Al ser preguntado por la posición del club y del entrenador contra el arbitraje el delantero ha afirmado que "Carlo no debería seguir esta línea. Él mismo, seguro que cuando llegó a casa la noche contra el Celta de Vigo, se sentó mal. Está faltando al respeto al entrenador del Celta, a los jugadores... No es cualquiera, no puede seguir esta línea que va contra su gran currículum como jugador y como entrenador".

Lamine Yamal el elegido del portugués

Si pudiera fichar a cualquier jugador del Barça actual el exjugador tiene claro a quien ficharía: "Tendría que fichar al niño. El niño es un fenómeno. Es increíble la personalidad y el carácter que tiene Lamine Yamal con esa edad. Creo que estamos delante del próximo Balón de Oro. Si no tiene ninguna lesión importante, puede ganar varios dentro de pocos años".

Futre y su fichaje frustrado para el Barça

Paulo Futre estuvo cerca de jugar con el FC Barcelona varias veces, concretamente hasta en 3 ocasiones, tal y como afirma para el Qué t'hi jugues: "Cuando ganamos al Bayern en la final de Champios del 87, Núñez (presidente del Barça) y Pino da Costa (presidente del Oporto) firmaron un precontrato en una servilleta. Cuando el Barça mandó a dos emisarios para analizarlo, les dijeron que los jugadores portugueses teníamos una fragilidad mental y le hablaron mal de mí al presidente". El Barcelona intentó su fichaje dos veces más, pero era intransferible: "Cruyff quería a Stoichkov en una banda y a mí en la otra".