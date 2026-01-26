Paulinho recuerda cómo Messi lo 'fichó' para el FC Barcelona

Paulinho Bezerra militó en el Barça en la temporada 2017-18. Tuvo un alto coste, de unos 40 millones de euros, pero solo estuvo un año y se fue por la misma cantidad a su club de procedencia, el Guangzhou Evergrande chino. En 34 partidos anotó 10 goles y 6 asistencias. Sus números no fueron malos, pero no acabó de cuajar por un estilo de juego directo y físico, que poco se amoldaba a la escuela Barça.

De todos modos, Paulinho, quien ya está retirado a sus 37 años, recordó la divertida anécdota con Leo Messi en un partido de selecciones, previo a su fichaje por el FC Barcelona: “Messi se me acercó. Estábamos jugando un amistoso contra Argentina en Australia. El árbitro acababa de pitar falta, y yo estaba junto al balón con Willian. De repente, Leo se me acerca, me mira fijamente a los ojos y me dice: 'Entonces... ¿vamos a Barcelona o no?'. Así sin más. Sin ninguna explicación, sin nada. Se dio la vuelta y se fue. Ni siquiera tuve tiempo de pensar. Simplemente dije: '¡Si quieres llevarme, voy!'”.

Messi y Paulinho se vieron las caras en los Argentina-Brasil / EFE

Paulinho apuntó que “en aquel entonces, jugaba en la Superliga china con el Guangzhou Evergrande, y nadie se creería que el Barcelona estaba interesado en mí. Pensé que Messi bromeaba, como si intentara manipularme para despistarme durante el partido. Pero solo era un amistoso, así que empecé a dudarlo”.

Loco por fichar por el FC Barcelona

El comentario de Messi lo puso nervioso y Paulinho entró en acción. “Después del partido llamé a mi agente y le dije: '¡Jefe, por Dios, me estoy volviendo loco! ¡Dime si esto es real o no!'”, apuntó.

La incertidumbre llegó a un punto extremo: "Estaba tan desesperado que incluso pensé en escribirle a Neymar para ver si sabía algo. Un mes después, mi agente me llamó y me dijo: «El trato está cerrado. Tienes que venir a Barcelona a firmar los papeles”.

Paulinho cumplió su sueño de jugar con el FC Barcelona. Ganó una Liga y una Copa del Rey con un rendimiento más que aceptable. Sin embargo, tanto por cuestiones deportivas como económicas, se consumó su vuelta al fútbol chino.

El internacional brasileño jugó en Arabia Saudí y en el Corinthians antes de colgar las botas a los 36 años. Actualmente ejerce de director deportivo en el Mirassol de su país, donde se está ganando una reputación importante.