Paulinho: "Con Messi me fue bien porque lo resolvía todo; era absurdo lo que podía llegar a hacer"

"Jugué un año en el Barça pero parece que fueron diez", aseguró hace un año en una entrevista a Movistar+ José Paulo Becerra Maciel Junior, 'Paulinho'. El mediocampista tuvo un paso fugaz por el Barça pero es una de las etapas que más recuerda.

El brasileño disputó 49 partidos y anotó nueve goles y dejó la sensación de tener un entendimiento especial con Leo Messi. También una relación especial con el gol llegando desde la segunda línea. Hace un año anunció su retirada en el fútbol y recientemente ha vuelto a recordar cómo fue la temporada 2017-18, donde vistió de azulgrana a las órdenes de Valverde y compartió equipo con futbolistas como Iniesta o Messi.

Lo ha hecho en un podcast brasileño, donde reflexiona sobre el impacto del argentino en el juego. "Todo lo que hace en un partido de fútbol es absurdo, pero es que en los entrenamientos era aún peor", apunta el brasileño para explicar las cosas inverosímiles que es capaz de hacer con un balón el astro argentino. "¿Por qué estaba más suelto?", le repreguntan sobre por qué en los entrenamientos todavía era más espectacular.

"No lo sé, no sé qué tiene este tipo. Todo le resulta fácil. Nada es difícil para Messi e Iniesta. Soy fan de Iniesta; no entiendo cómo no ganó un Balón de Oro. Sobre todo en 2010. Es un crack, pero Messi, hermano… no sé qué hacía ese tipo… Él resolvía todo. Por eso me fue bien con él", asegura para justificar su química con Leo.

"Yo robaba la pelota y se la pasaba a él y él ni la devolvía. Era como: 'Yo te doy la pelota, tú haces lo que tengas que hacer y la pelota terminaba en la portería. Qué belleza".

Paulinho pasó solo una temporada en el Barça. El club azulgrana pagó 40 millones al Guangzhou Evergrande chino cuando el brasileño tenía 29 años. Firmó por cuatro temporadas pero el siguiente verano volvió al mismo club por la misma cantidad.

En un Barça que empezaba a tener problemas con la masa salarial, el club buscó una solución rápida con el brasileño, a pesar de haber dado buen rendimiento. Ahora, y una vez retirado, sigue buscando su sitio aunque sin alejarse del mundo del fútbol. "Me gusta la gestión del fútbol. He venido para aprender. Todavía no sé que haré en el futuro".