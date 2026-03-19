Paulinho desvela la verdadera razón por la que fichó por el Barça: "Pensaba que Messi estaba bromeando"

Fue una historia de amor breve pero muy intensa la de Paulinho con el FC Barcelona. El mediocentro brasileño aterrizó en la Ciudad Condal después de que el club pagara 40 millones de euros al Guangzhou Evergrande. Un fichaje que sorprendió a los aficionados azulgranas, ya que se sabía muy poco de él, aunque encajó a la perfección en el esquema de Ernesto Valverde.

A pesar de que Paulinho rindió a un gran nivel, el club optó por cederlo por una temporada, con obligación de compra de 50 millones de euros al Guangzhou Evergrande. Una decisión que respondió tanto a motivos deportivos como económicos.

Hace un tiempo, el brasileño confesó en el pódcast 'Charla' cómo fichó por el conjunto azulgrana. Todo comenzó a gestionarse mientras disputaba un partido amistoso contra Argentina en Australia.

En un momento del encuentro, Messi se acercó a él: "Me miro fijamente a los ojos y me dijo: 'Entonces… ¿Vienes al Barça o no?'. Así, sin más. Sin ninguna explicación, nada. Se dio la vuelta y se marchó".

Paulinho se quedó de piedra al escuchar las palabras del '10' argentino: "Ni siquiera tuve tiempo de pensar". No obstante, llegó a contestarle: "Simplemente le dije: 'Si quieres llevarme, ¡voy!'". Una opción que era totalmente remota para él: "Jugaba en la Superliga China con el Guangzhou Evergrande, y nadie creía que el Barça estuviera interesado en mí".

Paulinho, en el Camp Nou / VALENTI ENRICH

Lo primero que se le pasó por la cabeza es que "Messi estaba bromeando", con el objetivo "de desconcentrarme durante el partido, pero solo era un amistoso, así que empecé a dudarlo".

Al finalizar el partido, Paulinho no dudó en llamar a su agente: "Le dije: '¡Jefe, por Dios, me estoy volviendo loco! ¡Dígame si esto es real o no!'". Además, estuvo a punto de contactar con Neymar "para saber si sabía algo".

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"Un mes después, mi agente me llamó y me dijo: 'El trato está hecho. Tienes que venir a Barcelona a firmar los papeles'", confesó. De un mes a otro, la vida de Paulinho cambió por completo, ya que su paso por el Barça fue una de las mejores experiencias de su vida.