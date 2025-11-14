De Paul explica el viaje de Messi a Barcelona: "Se sentó mirando al Camp Nou y dijo: 'Todo este lugar guarda una parte de mí"

Rodrigo de Paul, ex jugador del Atlético de Madrid y hoy en las filas del Inter de Miami, es un fiel escudero a Leo Messi y quien le acompañó en su parada a Barcelona antes de emprender camino a Alicante, donde la selección argentina se ha concrentado durante unos días. Rodrigo de Paul explicó algunos detalles de la visita secreta de Leo Messi a la Ciudad Condal, la primera que hacía tras dos años. “Antes de volar a Argentina, Leo dijo de repente con esa sonrisa tranquila: 'De Paul, primero pasaremos por Barcelona… Quiero ver el Camp Nou". Pensé que estaba bromeando", explicó el centrocampista argentino. Sin embargo, el propio de Paul no salió de su asombro cuando los acontecimientos fueron pasando.

"Tomamos un jet privado desde Miami y casi nadie sabía que estábamos allí, en Barcelona. Messi quería tranquilidad, sin ruido, sin cámaras. Nos alojamos en un hotel frente al estadio. Se sentó en el balcón, mirando fijamente el Camp Nou, y dijo en voz baja: "Todo este lugar… guarda una parte de mí", señaló. "No pude decir nada; solo sonreí y le dije: "Así es, Leo… no hay ningún club en el mundo más digno de ti que el Barça".

El jugador argentino le quedaron en el tintero todavía algunas explicaciones para dar más detalles de la visita. Ambos comieron en el antiguo Princesa Sofía y fue luego cuando se desplazaron al estadio barcelonista y entraron al estadio. Estas explicaciones quedan para otro día pues, seguro, que son muy interesantes de escuchar porque todavía nadie a relatado en primera persona como fue la visita de Leo Messi al Camp Nou.