Pau Víctor se sincera sobre cómo vivió el problema con las inscripciones: "Lo pasamos mal pero el club siempre nos transmitía confianza"

El año pasado el nombre de Pau Víctor fue uno de los principales escollos del principio de la temporada para el FC Barcelona, juntamente con el de Dani Olmo, al no poder ser inscritos en la liga. Finalmente, el 8 de enero de 2025 el CSD confirmaba la participación de los dos nuevos fichajes y permitía que jugaran el segundo tramo de temporada.

Tras finalizar el curso, salió traspasado al SC Braga portugués por 12 millones de euros, donde parece que ha encontrado su sitio con numerosas participaciones como titular y un gol en ocho encuentros.

Pau Víctor del Braga celebra su gol ante el Tondela / @SCBragaOficial

Ahora, el creador de contenido Archie Ted, que tiene más de medio millón de seguidores en YouTube e Instagram, ha pasado un día entero con el jugador catalán para saber cuáles son sus rutinas y cómo se prepara para los partidos con su nuevo equipo. También ha aprovechado para mostrar el pequeño museo que tiene el atacante, con trofeos, camisetas firmadas del Barça, la selección española, la del ascenso con el Girona o algunos rivales.

Destaca la forma de encarar los días de partido, ya que inicia el proceso de activación ya por la mañana pese a jugar por la tarde desde su gimnasio en casa: "Hay mucho trabajo detrás que la gente no ve", resalta el jugador.

Pau Víctor muestra su colección de trofeos. / YouTube/Archie Ted

El problemas con las inscripciones

Entre las muchas cosas que hace, destaca el trabajo mental para encarar una temporada en el fútbol profesional: "Estoy trabajando con un psicólogo para ser más competitivo, más líder y no me afecte la presión", apunta, aunque reconoce que en el Barça se multiplica "por 20".

Sobre su etapa en Barcelona, indica que pudo "cumplir el sueño de jugar con sus ídolos" porque ha sido culé desde pequeño: "Un día me llamó mi agente y me dijo que el Barça me quería comprar para quedarme en el primer equipo y yo me puse a llorar", recuerda orgulloso. No obstante, "hubo momentos en que lo pasamos mal con las inscripciones pero el club siempre nos transmitía confianza", por lo que nunca tuvo dudas.

Pau Víctor, en el partido ante el Mallorca / JAVI FERRÁNDIZ

La eliminación contra el Inter

El momento más duro de la temporada fue la eliminación en semifinales de Champions contra el Inter de Milán y el vestuario quedó muy tocado porque se veía en la final del Allianz Arena de Múnich.

"En el vestuario estaba todo el mundo llorando por la impotencia de pensar que lo teníamos hecho. Cuando empataron y el gol en la prórroga... eso fue muy duro. Te piensas que ya estás en la final", recuerda.

Lo más duro fue asimilar el gol del empate que anotó Franco Acerbi en el minuto 93, tan solo cinco minutos después del tanto de Raphinha que hacía soñar a todos los culés: "Cuando nos empatan y vas a la charla para la prórroga ya notas que las cosas son diferentes".

"Flick nos decía que éramos superiores, que continuáramos haciendo lo mismo y que las cosas iban a salir. Pero aunque quieras seguir, ni anímica ni físicamente estás igual", apunta sobre la charla previa al inicio del tiempo extra en la vuelta en Milán y piensa que el equipo habría "competido mucho" en la final contra el PSG de Luis Enrique, incluso llegando a ganar.