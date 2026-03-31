Pau Víctor: "Raphinha debe estar jodido y muy cabreado"

Pau Víctor, delantero del Sporting de Braga y exjugador del Barça, analizó la actualidad blaugrana y su experiencia en Portugal en una entrevista concedida al programa ‘Jijantes’. Raphinha, su pasión por el club en el que creció y su etapa en la liga portuguesa son algunos de los temas sobre los que reflexiona el futbolista.

El atacante no dudó en señalar la importancia de Raphinha en el esquema de Hansi Flick: “La de Raphinha es una de las bajas más sensibles que puede tener el Barça”, aseguró, insistiendo además en el impacto anímico que puede estar viviendo su excompañero. “No he hablado con él, he preferido no mandarle ningún mensaje. Conociéndole, debe estar jodido y muy cabreado”. En cualquier caso, confía en la profundidad de la plantilla: “El Barça tiene recursos para suplirle”.

Pau Víctor, futbolista del Sporting de Braga / EFE

Muy pendiente de todo lo que sucede en su ex equipo, Pau Víctor reconoce que sigue muy de cerca todo lo que pasa en el Camp Nou: “No me pierdo un partido del Barça, soy culé y no me los voy a perder. Aquí me dicen que estoy enfermo porque los veo todos”, explicó entre risas. Sobre la temporada, considera que el inicio no fue el esperado, en parte por las bajas: “Seguramente no se empezó como la gente esperaba, la baja de Iñigo hizo mucho daño”. Sin embargo, ahora percibe una clara mejoría: “Ahora veo muy bien al equipo. Poco más puedes pedir, están compitiendo bien y sé que están bien en el vestuario”.

De menos a más en Portugal

En paralelo, el delantero está centrado en su crecimiento en el Sporting de Braga, donde poco a poco ha ido encontrando su sitio: “Me he adaptado bien, al principio me costó un poco, pero ahora estoy contento, estoy jugando y disfrutando. El sistema de juego del equipo me favorece mucho”, afirmó. El proceso de adaptación no fue sencillo, reconoce, aunque ya está superado: “Lo que más me ha costado es adaptarme a los nuevos compañeros, al míster, a los rivales… No los tienes tan vistos como en España”. Para acelerar ese proceso, el trabajo táctico ha sido clave: “Tengo un analista personal y con el club hacemos mucho trabajo de vídeo”.

Más allá del fútbol, Pau Víctor también reconoce el componente emocional de su etapa lejos de casa: “La familia la echas de menos. Vienen cuando pueden, pero echas de menos estar con tu gente”, confesó. Además, mira con ilusión a su regreso a La Cartuja para enfrentarse al Betis, un escenario especial en su carrera: “Ahí ganamos un título, tengo ganas de volver”.