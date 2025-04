Pau Víctor quiere más

Mucho se ha hablado de Ansu Fati y del poco protagonismo que ha tenido esta temporada. El canterano fue titular ante el Mallorca y jugó a buen nivel, aunque no exhibió aquella claridad de ideas tan suya de cara a puerta, seguramente por la falta de ritmo. Otros nombres como el de Ferran Torres o incluso Héctor Fort han sido noticia en los últimos días por motivos parecidos. A otro nivel y por otras razones, también han podido tener sus discrepancias en cuanto a la gestión de los minutos Iñaki Peña, Araujo o Fermín López. Sin embargo, ninguno de ellos ha tenido tan poca presencia mediática como Pau Víctor.

Es incluso extraño porque el de Sant Cugat fue uno de los mejores futbolistas de la pretemporada, cuando anotó tres goles, dos de ellos ante el Real Madrid, emulando en cierta manera la irrupción que tuvo Fermín López, también en Estados Unidos, en el clásico veraniego de 2023. Arrancó la temporada y el ex del Girona, que jugó en el filial del Barça la pasada temporada, tuvo cierta presencia, en parte porque a Flick le faltaban efectivos, en el arranque de la temporada.

Con el paso del tiempo y con prácticamente toda la plantilla disponible, Pau Víctor empezó a desaparecer de la ecuación, algo que, pese a todo, entraba en los planes del jugador. De hecho, ya se encargó de recordarlo Hansi Flick en su día: "Viene del filial". El peso del delantero no es el mismo que puedan tener futbolistas que, sin ser parte del tridente titular, acaban siendo siempre un recurso necesario para el equipo como Ferran Torres. Ahí están también Pablo Torre, que tampoco tiene los minutos que querría, o el mismo Ansu Fati recientemente.

Pau Víctor, presentado como futbolista del primer equipo / SPORT

Además, los problemas con la inscripción, como ocurrió de la misma manera con Dani Olmo, le colocaron en una disyuntiva complicada en lo que a su futuro se refiere. En enero le llamaron prácticamente de todas las ligas, "primeras espadas", como aseguran quienes estuvieron cerca suyo, pero él no quiso escuchar absolutamente nada porque lo único que le interesa es el Barça. Pasó también en verano, cuando tuvo ofertas mucho mejores a nivel económico, pero, cuando supo que el Barça quería pagar su fichaje, no lo dudó: "Voy al Barça, a ningún otro sitio". No es extraña su elección porque es culé de cuna y, de hecho, se le pudo ver en 2015, hace diez años, vestido con la camiseta blaugrana en Berlín, en la última final de Champions jugada (y ganada) por el Barça.

Flick cuenta con Pau Víctor

Tiene 23 años, cumplido el pasado mes de noviembre, y juega en el primer equipo del Barça, el sueño por el que ha luchado toda su vida, de ahí que ni en público ni en privado haya expresado nunca ni una sola queja por la falta de minutos. Está ahí para sumar cuando se le requiera, como pasó ante el Mallorca este martes. Pau Víctor jugó quince minutos, tiempo suficiente para demostrar que está listo para lo que haga falta, sobre todo ahora que no está Lewandowski. No depende de él, pero Flick le quiere a su lado.

Lewandowski cayó lesionado ante el Celta / SPORT

En enero se opuso (y así se lo dijo directamente a Deco) a una posible salida del delantero. De hecho, también se niega a que el próximo verano pueda salir. No está en sus planes. Tampoco en los del club porque el de Sant Cugat es uno de esos jugadores perfectos que, además de cobrar poco, nunca tienen una mala cara. Pero eso no significa que no sea ambicioso. En ese sentido, Pau Víctor quiere más porque considera que tiene fútbol para poder dar más al equipo.

Cuando acabe la temporada se producirá una reunión entre los responsables deportivos del club, con Deco a la cabeza, y el agente del futbolista, Mágico Díaz. La idea del jugador, que firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2029, es seguir en el Barça, pero lo cierto es que espera tener un rol distinto al que ha tenido esta temporada. Le gustaría jugar más y, por ello, deberá valorar todas las opciones, más allá de los planes que tenga el club blaugrana con él.

Ni Deco ni tampoco Hansi Flick tienen ninguna intención de desprenderse de él. Por varios motivos. Uno de ellos es económico porque Pau Víctor es una de las fichas más baratas de la plantilla y el límite salarial lo agradece. Además, a nivel deportivo, es un recurso que el técnico alemán valora muchísimo más allá de los minutos que le haya dado. Y, por si fuera poco, parece muy poco probable que el club se refuerce con algún delantero la próxima campaña porque el poco margen que tenga debe servir para solventar la escasez en defensa. De todas maneras, hay que esperar a ver qué salidas se producen porque lo acabarán marcando todo.

Habrá reunión al final de temporada

El caso de Pau Víctor, de cualquier forma, deberá tratarse como merece. El jugador ha aceptado sin rechistar el rol encomendado por Flick esta temporada, pero espera poder aportar mucho más en la proxima. El delantero nunca será un problema y, de hecho, cualquier opción puede ponerse encima de la mesa, tanto una cesión como, llegado el momento, una venta. La cuestión es que todos salgan ganando, aunque existe también la sospecha de que el club no lo pondría fácil en ningún caso.

Por un lado, el Barça pagó por él los tres millones de su cláusula al Girona, que, además, se guardó un porcentaje de una posible futura venta, por lo que el dinero que debería ingresar el club para que la salida del jugador le fuese rentable sería importante. Tampoco una cesión acaba de solucionarle nada porque, como decíamos, pierde a un jugador con el que Flick cuenta, más allá de los minutos que le haya dado. A paciencia no ganará nadie a Pau Víctor, culé de cuna, de esos que han soñado, no de boquilla, con triunfar en el Barça. Está donde siempre ha querido estar, pero también es consciente de que los años pasan y necesita jugar.