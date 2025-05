Pau Víctor se pronuncia sobre su futuro en el Barça: "Los jugadores somos ambiciosos"

Pau Víctor no ha vivido su temporada más fácil en el año de su debut como jugador del primer equipo del Barça. Tras un curso en el que, pese a los éxitos colectivos del equipo, Flick no le ha dado la alternativa como suplente del tridente, el delantero ha compartido sus reflexiones sobre su futuro en el club durante un breve encuentro con la prensa en la presentación del partido entre Catalunya y Costa Rica.

A pesar de las especulaciones sobre su continuidad, el jugador ha asegurado que, de momento, su enfoque está en el presente y en el final de la temporada, donde el Barça no se juega nada. No obstante, el equipo quiere cerrar LaLiga con una buena imagen ante el Athletic.

"Los jugadores somos ambiciosos y siempre queremos más, pero aún no he pensado en el futuro. Estoy muy centrado en el final de temporada y todavía queda un partido muy importante en el campo del Bilbao", afirmó, confirmando que Flick no permitirá que la plantilla salga relajada a San Mamés.

"Después habrá que hablar, se hablará con el club, con mi agente y llegaremos a la decisión que debemos llegar, pero no hemos pensado nada y estoy muy centrado en el presente", insistió ante la prensa.

A pesar de haber firmado su contrato con el Barça hasta 2029, la temporada 2024-2025, como decíamos, ha sido complicada para el delantero. Ha disputado 378 minutos oficiales en 28 partidos, con una media de 13 minutos por encuentro y solo dos titularidades. Además, en un día en el que tenía muchos números de ser importante, en el debut en Copa del Rey ante el Barbastro, no pudo participar debido a problemas de inscripción, situación que también afectó a Dani Olmo.

A nivel deportivo, el técnico alemán ha optado por otras opciones en la delantera, como Ferran Torres como sustituto de Lewandowski, relegando a Pau Víctor a un papel muy secundario, contando la mayoría de partidos con tan solo los últimos minutos del choque. A pesar de su destacada actuación en el filial el curso pasado, donde fue máximo goleador de la Primera RFEF con 20 tantos, su adaptación al primer equipo ha sido limitada.

A día de hoy, y como os hemos contado en SPORT pese a que el jugador no ha querido contestar en público, la decisión de Pau es la de salir en busca de minutos en forma de cesión si finalmente la dirección deportiva decide reforzar la línea ofensiva con la llegada de otro delantero.