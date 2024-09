Pau Víctor: "Mi primera reacción fue llorar"

Pau Víctor fue, sin duda, el futbolista de la pretemporada en el Barça. Marcó ante el Manchester City el día que debutó con la primera plantilla y logró un doblete ante el Real Madrid. Ambos partidos le sirvieron para ganar el MVP. No olvidará nunca el verano de 2024, que arrancó entrenándose en el Girona antes de confirmarse su fichaje definitivo por la entidad blaugrana. El de Sant Cugat del Vallès repasa sus primeras semanas en una extensa entrevista en 'Barça One'.

La charla, junto al periodista Marc Brau, se realiza en el Estadi Johan Cruyff, donde Pau Víctor se hartó a meter goles, pese a que se quedó a las puertas del ascenso: "Ya les gustaría a muchos clubs tener este estadio para el segundo equipo", presume el delantero, que reconoce que "tengo la espina clavada de no lograr cerrar un año que fue magnífico" con el ascenso. Pese a ello, su rendimiento le sirvió para que el club hiciera un esfuerzo para retenerle ya en propiedad.

"Mi deseo era volver aquí, pero no dependía de mí, se debían dar varias circunstancias. Mi representante me dijo que estuviera atento porque en cualquier momento me podía llamar para venir aquí, así que estaba de vacaciones, pero pendiente del teléfono". Y el día llegó: "Salí del entrenamiento con el Girona, que empecé allí, y estaba muy nervioso porque tenía muchas ganas de que llegase el día. Me llamó mi represenante diciéndome que el Girona había dado el ok".

Pau Víctor no pudo reprimir la emoción: "Mi primera reacción fue llorar. Con mi pareja nos abrazamos y llamé a mi familia. Fue un momento muy bonito. Fuímos a cenar todos".

Relación con Flick

A partir de ahí, tocaba apretar los dientes y centrarse en demostrar a Hansi Flick de que podía contar con él: "Me dijo que estaba muy contento de que estuviera en el equipo y que confiaba en mí. Fue una charla corta, pero ya nos vamos conociendo". La gira por Estados Unidos sirvió para ello: "Fue un poco difícil de asimilar todo, como cuando debuté contra el City y poder marcar. Me dieron los dos MVP de los dos primeros partidos".

Fue una semana que recordaré para siempre Pau Víctor

Por eso, asegura, "fue una semana que recordaré siempre. Ya venía con esta mentalidad de querer demostrar y quedarme aquí", aunque asegura que "tampoco me dieron nunca la opción de irme cedido". Pese a ello, confiesa que temía el "no estar al nivel", algo que descartó muy rápido: "Me fue muy bien la semana para coger confianza".