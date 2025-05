Pau Víctor-Pablo Torre: El Barça prioriza venta con opción de recompra

El Barça quiere despejar parte de las salidas esta misma semana. La prioridad es cerrar la cesión de Ansu Fati al Mónaco, que está bien encarrilada, pero empezará a definir los destinos de Pau Víctor y Pablo Torre, dos jugadores con los que el club blaugrana está satisfecho, pero que no gozarán de minutos en el próximo proyecto deportivo. La prioridad del Barça es abrirles las puertas para que encuentren destino y, a ser posible, con operaciones de venta con opción de recompra. Los dos -sobre todo Pau Víctor- manejan ofertas interesantes y deberá cuadrar la parte deportiva y económica para ir solventando sus casos.

El club blaugrana no tiene problema alguno con estos dos jugadores e, incluso, también tendrían la posibilidad de seguir en el caso de que no aceptasen una salida este verano ya que Flick quiere tener una plantilla larga. Eso sí, los dos ya saben su situación y también tienen claro que pueden tener oportunidades para acumular muchos más minutos fuera del Camp Nou. La puerta de una cesión también está abierta, pero en el caso de Pablo Torre debería renovar un año más para salir con esta modalidad.

Pau Víctor es uno de los jugadores que acumula más propuestas en el Barça en estos momentos. El club blaugrana ya sabe del interés de, al menos, cinco equipos de Primera División y alguna opción en el extranjero y será el propio futbolista el que acabe de tomar una decisión. Se va a priorizar los aspectos deportivos y Pau Víctor iría dónde tenga más opciones de jugar. Betis, Celta, Valencia, Sevilla y Mallorca están interesados y su salario podría ser asumible en algunos casos.

La posición de delantero va muy buscada en el mercado y Pau Víctor demostró ya en el filial blaugrana que es un futbolista con mucho gol. Además, tanto el jugador como su entorno entienden que en el Barça es muy complicado coger la posición de '9' ya que siempre el club suele fichar estrellas en el mercado. La idea es salir un año con el convencimiento de que podrá explotar con toda seguridad y, luego, tomar una decisión consensuada con el club: o regreso o venta definitiva.

El caso de Pablo Torre es algo distinto. Ya salió en su momento en una cesión irregular al Girona y saben que ahora no pueden equivocarse. El futbolista acaba contrato en el 2026 y el club blaugrana le renovaría por un año si, finalmente, debe salir cedido para que no salga libre a partir del próximo junio. También hay equipos españoles interesados y en Francia y Alemania ha llamado la atención. En este caso se prioriza absolutamente la venta con opción de recompra.

El Barça entiende que los traspasos no serán altos -un maximo de cinco millones de euros- pero estas operaciones de venta más el ahorro de los salarios dejarán un buen espacio salarial para poder incorporar fubtolistas. No hay prisa pero todas las partes les gustaría formalizar acuerdos antes de que se inicie la pretemporada el próximo mes de julio. Y no por incomodidad del Barça sino para que ya se incorporen de inicio a nuevos proyectos y puedan comenzar a progresar desde el primer día.