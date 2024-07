Pau Víctor: "Es un día que recordaré toda mi vida"

Pau Víctor, fichado de manera definitiva por el Barça esta temporada, tras jugar cedido del Girona el curso pasado, fue el protagonista del primer partido de la pretemporada contra el Manchester City.

Pau Víctor fue el primero en derribar al muro 'cityzen' y en zona mixta fue claro ante lo posibilidad de salir cedido a otro equipo: "Confío en mí, son decisiones que no dependen de mí, creo que puedo quedarme. Flick nos pide que seamos agresivos, que apretemos, que tenga confianza. El Barça es el mejor lugar donde puedo crecer. Le pediré a los compañeros que me firmen el balón, me ha acordado de mi familia, de mi pareja, de mis amigos, que se han quedado despiertos hasta las tantas".

Sobre su actuación ante el City no pudo esconder su felicidad: "Estoy muy feliz, es un día que recordaré toda mi vida. Espero seguir así y ayudar al equipo en lo que haga falta. Espero que sea una temporada ilusionante, estoy muy motivado, quiero demostrar que puedo estar aquí, ojalá me pueda quedar y marcar muchos más goles".

Pau no pudo esconder las ganas que tiene de jugar el próximo amistoso contra el Real Madrid de este fin de semana: "Al final, el clásico es un partido más donde quiero demostrar lo que sé hacer. A día de hoy estoy muy centrado en ir día a día, no miro más allá del siguiente entrenamiento. Trabajo para quedarme. No he podido hablar con Haaland, me hubiera gustado".

