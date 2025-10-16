Pau Víctor explica cómo afronta Lamine Yamal las críticas

Lamine Yamal ha sido uno de los nombres propios de este segundo parón de selecciones de la temporada. El delantero causó baja con la selección española por arrastrar una molestias en el pubis, pero apunta a recibir el alta médica para este fin de semana ante el Girona (sábado a las 16:15 horas) en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

La fama del joven delantero traspasa fronteras y a sus 18 años recién cumplidos ya está en boca de todo el mundo. Desde algunos sectores tratan de desestabilizarle, viendo que su rendimiento en los terrenos de juego es superlativo y parece no tener techo que le frene como futbolista.

En una entrevista concedida al programa 'Què T'hi Jugues' de la 'Ser', Pau Víctor, quien compartió vestuario con el de Rocafonda la temporada pasada y que ahora defiende el escudo del Braga, explicó qué tan poco le afectan las críticas.

“Lo bueno que tiene es que no hace caso a las críticas, se centra en ser él mismo. Si le dicen que no haga una cosa, igual lo hace más para que le digan más cosas. No le afecta. La gente le querrá desestabilizar porque es de las maneras en como le pueden parar. Hace muy bien de no escuchar las críticas porque le está dando rendimiento en el fútbol, que haga lo que quiera fuera”, comentó en la citada entrevista.

Ya centrado en su potencial sobre el terreno de juego, Víctor recordaba lo afortunado que fue de tenerle de compañero y no como rival. “Entrenar con él era increíble. El día que él quería ganar un partido corto o unas finalizaciones no podías hacer nada. Solo sentarte y mirar, si quería irse de cuatro lo hacía y te la clavaba. Es diferente al resto”, apuntó en la 'Ser'.