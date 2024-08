"Pau Víctor es muy distinto del prototipo de futbolista de élite"

Pau Víctor ha sido, para muchos, el gran nombre propio de la pretemporada. Fichado del Girona por algo menos de tres millones de euros, el atacante fue protagonista absoluto el curso pasado con el Barça Atlètic. Máximo goleador de Primera RFEF, el de Sant Cugat mantuvo la esperanza de que, finalmente, el Barça terminara adquiriendo sus derechos.

Convertido en futbolista de la primera plantilla barcelonista a todos los efectos, empezó a ganarse a Hansi Flick desde el primer día. Nada más aterrizar, minutos ante el Olot. Y ya en la gira americana fue un 'boom'. Tres goles y una asistencia en tres encuentros.

DEBUT HISTÓRICO EN PRIMERA

Más que satisfecho con el rendimiento del barcelonés, le hizo debutar en Primera de forma oficial el sábado pasado en Mestalla. Un momento que quedará para siempre grabado en su memoria. Un sueño de chico por el que ha luchado mucho. Muchísimo.

Bernal, Gerard y Pau Víctor posan con la camiseta del Barça / FCB

Algo sabe de ese sacrificio para llegar a la élite de Pau Pep Triadú. Él fue parte activa en su momento, en 2018, de la captación del chico procedente del juvenil del Sabadell. Y lo dirigió como segundo entrenador durante sus dos años en el juvenil del Girona. El primero, en Liga Nacional. El segundo, en División de Honor.

UN FUTBOLISTA DIFERENTE

“Con Pau Víctor coincidimos varios captadores del Girona. Estaba en el Sabadell. Varios informes sobre Pau coincidieron. Y lo activamos y se mostró encantado. Pau llega al Juvenil B del Girona en su segundo año de juvenil. Lo que más me sorprendió y más he destacado de él son sus valores. Es un chico muy educado, rompe un poco con el cliché del futbolista de élite. Es algo que se echa de menos hoy en día en los jóvenes", nos cuenta Triadú.

Pep Triadú, junto a Pau Víctor / SPORT

"Nos encontramos con un chico muy receptivo, una esponja. Con muchas ganas de aprender. Lo fichamos como ‘9’ y durante esa pretemporada con Albert Garcia vemos que quizás tiene más un perfil de mediapunta. En ese momento no entraba a nivel de metodología en el juvenil, pero sobre todo en pretemporada lo probamos por detrás del delantero. Hicimos un torneo inicial en Sant Pol, el que monta Lluís Carreras. Nos fue muy bien. Pau ya dio muestras del jugador que es. Siempre hay algunas dudas, claro. Físicamente no estaba muy hecho, pero desde el primer día me atrajo que es un jugador de fútbol que entiende muy bien el juego. No tengo duda de que es el mejor jugador que he entrenado. Entiendo los ‘tempos’", narra el exentrenador del juvenil del Girona.

Todo lo que tiene de buen chico fuera del campo lo tiene de letal dentro

"Todo lo que tiene de buena persona, de buen chico, cuando entra en estos espacios, en estas zonas de hacer daño al rival, se transforma. Es letal. Cuando Pau cogía el balón en zona 2-3 en progresión hacía mucho daño. Era muy bueno asociándose, viniendo a recibir. Incluso en la iniciación del juego. Sabía cuando tenía que ocupar exactamente el espacio. Tiene una capacidad de gol y de efectividad muy alto. Y esto puede ser diferencial. Intepreta muy bien el juego, domina muchos registros del juego sin balón", recuerda Pep.

La plantilla del Juvenil del Girona, con Pau Víctor / SPORT

"La efectividad y la eficacia es lo que determinarán si realmente sí o no. Pero no me preocupa, la primera vez que lo vi lo tuve claro. Ese año disfrutamos mucho. Recuerdo una reunión que se hizo en el club y dije rápido su nombre. Quizás había algunas dudas sobre si era un ‘9’, si era más de banda, más de ‘10’. Mi apuesta fue clarísima y es de las cosas que más orgulloso me hacen sentir. Durante su cesión en el Sabadell y en el Barça sé que bajaba semanalmente a Girona para entrenar con el grupo de rendimiento. Un entrenamiento específico que se hace con ciertos jugadores y que lidera el área de rendimiento del club. Pau fue de los primeros que se decidió que tenía que estar para ayudarle a crecer, que tenía el potencial para llegar a la élite", confiesa Triadú.

GRAN JUVENIL A

"En el Juvenil B destaca mucho y cuando quedaban 6-7 jornadas para terminar la División de Honor, se decide subirlo para ayudar al Juvenil A que está sufriendo para salvarse. El siguiente año sube al Juvenil A. Era un equipazo. Con Alex Marsal creo que vivimos una temporada espléndida. Pau dio un paso al frente. Fue de los máximos goleadores y demostró que estaba en otra dimensión. Pau es ideal en el 4-3-2-1 para ocupar cualquiera de las tres posiciones de arriba".

Sé que en su primer año de amateur con el filial no lo pasó bien

"Hasta ese momento, todo bien. Luego llega al filial y ahí sí lo pasa un poco mal. No tuvo los minutos que él o que muchos creíamos que podía tener. Pero el entrenador decide. Aun así, aportó mucho. Y nunca se quejó ni puso ningún problema. Estaba convencido de que acabaría jugando y de que iría para arriba. Ese año tuvo un poco el rol de revulsivo".

"Pau, además del trabajo físico y de fuerza en el club, también trabajaba por su cuenta. Es un jugador con una capacidad de resistencia muy grande, muy dinámico, con un recorrido muy amplio. En los repliegues su trabajo de presión es muy notable. Una capacidad de hacer y repetir esfuerzos muy grande", detalla Pep.

¿DÓNDE ENCAJA MÁS?

"Le felicité cuando marcó los dos goles ante el Madrid, pero el otro día cuando debutó fue cuando de verdad le dije que tenía que sentirse orgulloso. Porque era real, había llegado. Cuando lo ves ahí…en el 4-2-3-1 donde más explota sus virtudes es por detrás del delantero. Porque interpreta muy bien los espacios y juega mejor de cara a portería que de espaldas. Pero claro, que juegue donde sea. Pero como falso ‘9’ puede rendir más", opina Triadú.