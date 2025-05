Pau Víctor no descarta una salida del Barça

Uno de los nombres que suena con más fuerza para salir del FC Barcelona este verano es Pau Víctor. El delantero ha tenido un protagonismo totalmente secundario bajo las órdenes de Hansi Flick y, de hecho, la dirección deportiva se está moviendo para incorporar un futbolista para la vertiente ofensiva, con Marcus Rashford y Luis Díaz entre los principales candidatos.

El de Sant Cugat del Vallès atendió este mediodía a 'Cope' en la previa del encuentro anual que disputa la selección catalana. En esta ocasión, se enfrentan a Costa Rica (19:00 horas) en el Estadi Johan Cruyff y, junto a Eric Garcia, completan la cuota de futbolistas del Barça para el combinado que dirige Gerard López.

"Todavía no se sabe. Todo el mundo sabe que no he tenido minutos, pero estoy en el Barça, en el mejor club del mundo y es un placer. A mí me gustaría continuar, pero hay cosas que tampoco dependen de mí. Se tienen que hablar muchas cosas y acabaremos decidiendo lo mejor para todos. No sé si traerán a gente", expresó Pau Víctor sobre su futuro, que sigue siendo una incógnita.

Preguntado por su preferencia para firmar por un equipo de LaLiga o de fuera del territorio español, el '18' blaugrana respondió en la citada entrevista: "el club donde pueda crecer, me da igual si es aquí o fuera porque hay clubes muy interesantes en todo el mundo".

Flick, Lamine y la Champions

A pesar de su poco minutaje, Pau Víctor tan solo ha mostrado palabras de agradecimiento por su estreno con el primer equipo culé esta temporada y ensalzó la mano izquierda de Hansi Flick. "A todos los jugadores, cuando no jugamos, no gustaría hacerlo más porque somos ambiciosos. Ha sido un año de un gran aprendizaje, estoy pudiendo disfrutar cada día de los mejores jugadores del mundo, mis ídolos. Mi relación con Flick ha sido muy buena. Se preocupa de todos y eso lo hace muy fácil. Cuando no juegas, está por ti, te anima a que sigas trabajando porque confía en todos", dijo.

También fue preguntado por Lamine Yamal, quien este martes firmó su renovación con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2031. "Todos sabemos de su calidad, lo que aporta... Es el mejor fichaje que se puede hacer, es un jugador diferencial y con la edad que tiene, nunca se había visto algo igual. Poder disfrutar de él más años es especial. Es muy fácil jugar con él, es muy desequilibrante, le pueden venir tres jugadores y no perderá el balón. Es una gozada jugar con él, también con Raphinha o Lewandowski. Obviamente que le veo ganando el Balón de Oro, ojalá la gane él, Raphinha o Pedri", comentó

Asimismo, Pau Víctor sigue incluyéndose en los planes del Barça para la próxima temporada, dado que es su deseo, aunque es consciente de la dificultad. "Nos ha faltado la guinda del pastel que es la Champions, pero hemos hecho un año muy y muy bueno. Espero que el año que viene podamos repetirlo y mejorarlo, para eso trabajamos cada día. Si en el primer año hemos sido capaces de ello, con los jugadores que tenemos, seguiremos adelante", concluyó.