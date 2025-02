Pau Víctor no sabe nada del Betis. Su prioridad es seguir en el Barça

Pau Víctor no sabe nada del Betis para el próximo verano. Se ha especulado mucho sobre una posible opción preferencial que se hubiera podido quedar el club verdiblanco por el delantero blaugrana en la operación Vitor Roque, pero el delantero no tiene constancia de nada. Y, además, su prioridad es continuar en el Barça a pesar de que está teniendo pocos minutos aunque Hansi Flick no quiso que saliera en este mercado invernal ni el Barça le pidió nada. Pau Víctor tiene la sartén por el mango y en la hipótesis de una futura marcha sería él mismo el que elegiría destino.

Sí que es cierto que el Betis se interesó por Pau Víctor en el momento en que su inscripción quedó en duda por el litigio que el Barça mantuvo con LaLiga en su caso y en el de Dani Olmo. El club verdiblanco se ofreció a darle acomodo ya que es un futbolista que gusta, pero tras solventarse su situación, el tema quedó en nada. El Betis, como varios equipos de Primera División y algún club alemán, están atentos a lo que pueda suceder pero no se ha ido más allá. Si se ha firmado alguna opción sería más de cara a la galería ya que, al final, el futbolista es dueño de su destino y el Barça se decantaría por la mejor propuesta económica.

Pau Víctor tiene contrato hasta el 2029 con el Barça y durante la pretemporada demostró de sobras que tiene nivel para jugar en el equipo blaugrana. Hansi Flick comenzó utilizándole, pero el gran nivel del tridente ofensivo y las soluciones que tiene el equipo en ataque le han dejado prácticamente sin opciones en estos últimos meses. Pese a todo, el delantero siempre ha ido convocado y ha ido entrando en las rotaciones disputando algunos minutos.

Habrá que ver como acaba la temporada y la idea que tiene tanto el jugador como el Barça en su futuro, pero si se le abre la puerta podría tener muchísimas ofertas encima de la mesa. Y el Betis puede ser una de ellas aunque será el propio futbolista el que decidirá su destino deportivo. Por el momento, calma y tranquilidad porque el objetivo del jugador es ir ganando minutos en el primer equipo para coger experiencia y demostrar lo que ya demostró en la pretemporada.

El Betis lo que sí ha conseguido es incrementar su porcentaje de propiedad de Abde. Compró el 50 por ciento del jugador al Barça por 7,5 millones de euros y, para dejar salir a Vitor Roque, se habría quedado con un 30 por ciento más por lo que si vende al jugador en verano se quedará con un buen pellizco.