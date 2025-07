Pau Víctor: El Barça solo se plantea la venta

Pau Víctor, con total normalidad, acudirá este domingo a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para someterse a la revisión médica preceptiva previa a empezar a etrenarse con el resto de sus compañeros un día después, el lunes 14 de julio. Pese a que es uno de los futbolistas que podrían salir este verano en busca de un mayor protagonismo, su situación está lejos de resolverse y, de momento, uno de los mensajes que ha trasladado Deco a su agente es "de momento no se mueve".

El propio jugador espera tener una charla que tiene pendiente con Hansi Flick para conocer de primera mano la idea que tiene el técnico alemán respecto a su presencia en el equipo. La pasada temporada, pese a que jugó un buen número de partidos, su presencia no se tradujo en demasiados minutos, algo que espera resolver el delantero con una salida pactada.

El de Sant Cugat del Vallès ha recibido varias propuestas de equipos importantes de la Liga, pero todos ellos quieren que la operación se realice en forma de cesión, algo a lo que el Barça no está dispuesto. El jugador, por su parte, vería con buenos ojos esta opción porque le permitiría mantenerse vinculado al club en el que siempre ha soñado triunfar. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029, cuatro años más.

Más de diez millones o nada

El plan que tiene en mente el Barça, sin embargo, es un traspaso. Y no precisamente barato. El club valora muchísimo la calidad y la juventud del futbolista y Flick, por su parte, está encantado con la profesionalidad, entrega y rendimiento que el jugador ha dado pese a los pocos minutos que ha tenido. De ahí que hayan rechazado todas las propuestas de cesión y que, a día de hoy, la única posibilidad de que salga sería recibir una oferta para su fichaje que supere los diez millones de euros. Incluso de forma amplia.

Pau Víctor celebra el título de Liga en Cornellà-El Prat / Valentí Enrich

Es obvio que las limitaciones económicas que tiene el Barça son clave a la hora de plantearse su marcha con un traspaso fijado en estas cantidades. Este es el escenario que ahora contemplan y que, eso sí, podría cambiar en el momento en el que el club logre regresar a la norma 1:1, lo que, de forma directa, permitiría al equipo reforzarse.

La llegada, por ejemplo, en forma de cesión de Marcus Rashford, serviría para suavizar la hasta el momento inamovible postura de la entidad blaugrana respecto a su futuro. O traspaso o nada. Flick no está por la labora de desprenderse de más futbolistas de perfil ofensivo, donde también entra Pablo Torre, mientras no haya llegadas.

De ahí que Pau Víctor no solo vaya a iniciar la pretemporada con total normalidad, sino que, si no hay cambio de planes, también se subirá al avión para participar en la gira por Japón y Corea del Sur. Solo en el caso de que el Barça resuelva sus problemas económicos y esté ya capacitado para acudir al mercado con solvencia, aceptaría que el delantero saliera cedido. Hoy no se dan las circunstancias para ello.