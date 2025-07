Pau Víctor se acuerda de Flick en Portugal

Primeras declaraciones de Pau Víctor como flamante refuerzo del Sporting Braga. Breve charla con los medios del club para cumplir con las preguntas clásicas de un recién llegado. Ambición, promesas y un pequeño recuerdo hacia Hansi Flick a tener en cuenta.

Tras abandonar la plantilla del FC Barcelona, Pau Víctor ha firmado un nuevo contrato que le vincula al Sporting Braga hasta 2030. Proyecto largo a priori en un club que ha crecido en los últimos años de la mano de un bloque de joven talento y la siempre recurrente mano de Jorge Mendes para ir aportando apuestas propias.

De entrada, Pau Víctor confesó su gratitud por un fichaje que debe suponer un salto importante a nivel de minutos en su carrera profesional. "Es un orgullo y un paso muy importante en mi carrera. Vengo a un club que está en crecimiento, con objetivos deportivos ambiciosos. Creo que estoy en el sitio ideal para evolucionar. Espero contribuir a los objetivos dentro del campo y devolver la confianza que el club ha depositado en mí", señaló.

Respecto a las ambiciones personales de Pau Víctor en su aventura en la liga portuguesa, el delantero confesó el sueño de recibir la llamada de la selección dirigida por Luis de la Fuente. "Estoy convencido que en el sueño que tengo de la selección, el Braga me va a ayudar. Abel Ruiz estuvo aquí y fue convocado, por ejemplo. Es un objetivo y un referente que tengo bien presente".

En las primeras horas como jugador del Braga, el exdelantero del Barça ya ha tenido la oportunidad de conocer al técnico del club luso, Carlos Vicens. Una primera impresión gratificante y que le permitió establecer una curiosa comparación con su anterior etapa en el conjunto de Flick. "Hablé con el entrenador y me transmitió una confianza brutal, algo que yo no sentía desde hacía mucho tiempo. Es un entrenador perfeccionista, que procura ayudar al jugador a través de momentos individuales. Es algo que me puede ayudar a entender mejor el juego, a procurar espacios libres y tener más oportunidades de gol. Y eso es algo fundamental. El estilo de juego del mister es muy parecido con el club de donde vengo", manifestó.

El de Sant Cugat también confesó haber hablado con Raphinha para pedir referencias sobre su estancia en el Sporting Braga. Pau señaló que "Raphinha me ha hablado muy bien del club. Me ha dicho que es un club ambicioso y que era uno de los grandes de Portugal".

Por último, Pau Víctor se mostró sorprendido por la calidad de las instalaciones del club y pidió el apoyo incondicional de los aficionados para conseguir los retos deportivos en la presente temporada.