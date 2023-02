Pau Torres: "Me gustan los retos y medirme a Lewandowski siempre lo es"

"Espero un gran partido entre dos equipos protagonistas con balón", explica el defensa internacional del Villarreal a SPORT "Afronto mi futuro con tranquilidad, aquí se me quiere y respeta", añade el central, codiciado desde hace años por el Barça

Pau Torres se ha perdido los dos últimos partidos por unas molestias, pero llegará a tiempo para medirse a un Barça que siempre le tiene entre sus objetivos.

Lo primero, ¿cómo está?

Bien, tuve unas molestias en el recto, una zona peligrosa, así que paré unos diez o doce días. Ya llevo toda la semana con el grupo y con total normalidad.

Se perdió dos partidos y el Villarreal los perdió...

Queríamos sumar para establecernos arriba. De todos modos, no fue lo mismo la derrota contra el Rayo que la del Elche. En ese partido para nada fuimos nosotros mismos, así que ahora queremos darle una alegría a la afición.

Tuve que parar por unas molestias pero llevo toda la semana con total normalidad

¿Qué partido espera contra el Barça, será un espectáculo?

Espero un gran partido. Es verdad que ambos somos atrevidos y queremos ser protagonistas con el balón, las presiones altas... buscaremos dificultar su juego y hacerles un partido largo.

Cerraron la pasada Liga con un triunfo en el Camp Nou, pero en Villarreal no ganan desde 2007. Pau Torres tenía entonces diez años...

Sí, lo recuerdo. Marcaron Santi (Cazorla) y Marcos Senna. Es verdad que ha pasado mucho tiempo, recuerdo también aquel partido que se escapó, que ganábamos 4-2 y Luis Suárez empató en el añadido... por eso queremos dar ahora nuestra mejor versión.

La marcha de Emery nos dejó en shock, pero Setién ha sabido convencer al grupo para remar en la misma dirección

¿Qué tal con Quique Setién?

Muy bien, la verdad. El parón del Mundial fue bien porque tuvo muchos jugadores disponibles para trabajar y asentar sus idea y creo que hemos mejorado mucho. Los primeros partidos costó, estuvimos dos semanas en shock, no esperábamos la marcha de Emery, pero lo más importante es que ha sabido convencer al grupo para remar en la misma dirección.

¿Por qué piensa que no consiguió cuajar en el Barça?

Estos grandes clubs exigen mucho y sus temporadas se miden por la Champions. Son cosas que pasan en el fútbol, pero tiene la experiencia de haber entrenado a un gran club.

¿El sistema tan abierto del Villarreal con Quique obliga mucho a un central?

A nivel de atención tienes que estar concentrado todo el partido, tienes que ir al límite en el uno contra uno, pero a los defensas también nos gusta robar en campo rival, ir a buscar a los contrarios para presionarles.

A Lewandowski no hay que dejarle pasar ninguna

Y mañana, enfrente, tendrá a Lewandowski, casi nada...

A mí me gustan los retos, enfrentarme a los mejores delanteros, y Lewandowski es uno de ellos. En la Champions, ante el Bayern, pasamos la eliminatoria y también en la primera vuelta coincidimos. Pese a su envergadura, es muy habilidoso, un gran rematador y domina el juego aéreo. No hay que dejarle pasar ninguna.

De quien no se tendrán que preocupar es de Dembélé...

Es muy desequilibrante, tiene mucha velocidad en los dos perfiles y seguro que es una baja que el Barça nota, pero tienen a otros grandes futbolistas en su lugar.

Conoce a varios azulgranas de la selección. ¿Cómo ve la situación de Ansu y Ferran?

A la gente joven se les exige mucho en estos clubes, pero tienen un gran futuro por delante y seguro que su mejor momento está por llegar. Que estén tranquilos.

Le estoy muy agradecido a Luis Enrique por estos tres años; con De la Fuente seguiremos jugando muy bien a fútbol

Coincidió con ellos en el Mundial, donde usted solo jugó los 90 minutos ante Japón. ¿Esperaba más?

Cuando uno va a la selección solo piensa en estar disponible para cuando se necesite y en ayudar. Le estoy agradecido a Luis Enrique por estos tres años, es verdad que el resultado no fue el esperado, pero fue una gran experiencia y deseo muchas más.

Y la Nations League, en el horizonte. ¿Cómo ve el nombramiento de Luis de la Fuente?

Tuvimos la suerte de coincidir en los Juegos y llevarnos la medalla de plata. En la próxima convocatoria de marzo ya se verá su idea, seguro que España seguirá haciendo muy buen fútbol.

Dijo hace poco que nunca había recibido una oferta del Real Madrid. ¿Y del Barça?

Las ofertas que he tenido las he contado públicamente (explicó una muy potente del Tottenham en su día). Que haya rumores es señal de que el trabajo se está haciendo bien.

Foyth nos da muchísimo, a Vinicius le tiene tomada la medida

A quien se le está relacionando ahora con el Barça es a su compañero Juan Foyth...

Es un futbolista que nos da muchisimo. Puede jugar en varias posiciones, en el uno contra uno es muy fuerte, en defensa, ya lo demostró en la Champions contra Coman y los delanteros del Liverpool. Al mismo Vinicius le tiene tomada la medida. Va a tener una gran trayectoria y lo estamos disfrutando en Villarreal.

Usted tiene contrato hasta 2024. En la Premier League vuelven a la carga, en su club hablan de contrato vitalicio... ¿Cómo lo ve?

Yo afronto mi futuro con tranquilidad. Estoy aquí en mi casa, donde se me quiere y se me respeta. No tengo prisa por decidir, en el mundo del fútbol todo puede pasar y estoy disfrutando de la temporada y de lo ya conquistado.

Y de su vida personal...

Estoy viviendo un año importante a nivel personal, con preparativos de boda y muy feliz.

