Pau Torres se cuela en la lista de futuribles del Barça

Una de las máximas prioridades a corto-medio plazo a nivel de planificación deportiva para el Barça es acometer el fichaje de un central zurdo, pues tras la salida de Íñigo Martínez, el puesto de compañero de Pau Cubarsí en la zaga quedó huérfano. Pese al gran rendimiento que está dejando Gerard Martín en dicha posición, parece ser que se sigue buscando ese perfil de jugador, y un nuevo nombre entra en escena.

Si Nico Schlotterbeck parecía hasta el momento la prioridad y Alessandro Bastoni un 'sueño imposible', según información de los periodistas Moisés Llorens y 'Rodra' en 'ESPN', Pau Torres es otro de los futbolistas vigilados de cerca por el club azulgrana.

Pau Torres en un partido con el Aston Villa / Aston Villa en Getty Images

Nico y Pau, dos candidatos

Siempre según lo afirmado por el citado medio, Pau Torres es un central que siempre ha estado en el radar de la entidad catalana por su gran salida de balón, de hecho, el club culer ya se planteó acometer su fichaje mientras seguía en LaLiga como jugador del Villarreal, pero el Aston Villa terminó por llevárselo por unos 40 millones de euros. Desde el FC Barcelona son conscientes que una negociación con el equipo de la Premier League no sería precisamente sencilla, debido a que es una pieza clave en el esquema de Unai Emery, aunque la información de 'ESPN' apunta a que el ex 'groguet' estaría por la labor de regresar a España si los azulgranas tomaran la decisión firme de ficharlo.

Eso sí, el internacional por España no sería la única opción, sino que, tal y como se viene informando, Nico Schlotterbeck es otro de los nombres que más gustan para poder ocupar la posición de central izquierdo. Las exigencias del teutón podrían rondar los 14-15 millones de euros brutos en salario, mientras que el Borussia Dortmund estaría dispuesto a dejarle salir por unos 50 millones, al tener contrato hasta 2027 y entrar en verano en su último año de contrato.

Schlotterbeck gusta mucho a Flick / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Sea como sea, si Pau Torres o Nico Schlotterbeck terminaran por ser el elegido para reforzar la línea defensiva, el Barça debería solventar sus problemas de Fair Play, ya que hasta el momento no está en la regla del 1/1. De cara al siguiente mercado de verano, carpetas como la de Lewandowski o Christensen, que finalizan su vinculación con los blaugranas si no se les renueva, o Ronald Araujo, actualmente al margen del primer equipo, deberían terminar de definir las prioridades a buscar en el mercado, así como podrían suponer un impulso en lo financiero.