Pau Torres, la camiseta de Piqué y la llamada a Sergio Busquets

Pau siempre ha manifestado que Piqué, con el que no pudo coincidir en la selección, es su ídolo El central internacional del Villarreal guarda una buena amistad con el capitán del Barça, Sergio Busquets

La última vez que Pau Torres jugó contra el Barça, en la primera vuelta, se quedó con un recuerdo muy especial. “Le pedí la camiseta a Piqué, no se me podía escapar”. Siempre fue su ídolo y solo lamenta que no pudieran coincidir en la selección, pues “cuando él se fue, entré yo”.

Sobre la salida de Piqué del Barca, Pau comenta a SPORT que "son decisiones que toman los jugadores. Decidió que era ek momento para terminar y hay que respetarlo. Es un grandísimo jugador y ha dado muchas alegrías. Yo siempre me he fijado en el desde pequeño, lo veía similar a mí, le felicito por su carrera", reconoce.

Las lesión de Busi

Pau Torres es amigo de varios futbolistas del FC Barcelona, en especial los internacionales y con los que ha compartido muchas horas de concentración durante el pasado Mundial.

Con el que asegura tener “muy buena relación” es con Sergio Busquets: “Le llamé estos días preguntándole cómo estaba. Es una pena que no pueda jugar este domingo por la lesión, me hubiera gustado enfrentarme a él".