Pau Quesada pide "la perfección" para pelear contra el Barça en la Women's Champions League

Pau Quesada y María Méndez atendieron a los medios en la sala de prensa del estadio Alfredo Di Stéfano el día previo al Clásico frente al FC Barcelona Femení, correspondiente a la ida de cuartos de final de la Women's Champions League (miércoles, 18:45 h; Disney +).

El entrenador del Real Madrid habló sobre el encuentro: "Tenemos que intentar encontrar esa dinámica en el juego que venimos arrastrando en los últimos partidos, con contundencia en nuestra área. Habrá muchas fases y hay que saber dominar los pequeños momentos que nos vayamos encontrando. Estamos con muchas ganas y ambición de generar un contexto y una energía que contagie al Di Stéfano, que las jugadoras encuentren rápido ese ritmo e ir a por ello", enfatizó.

La jugadora colombiana del Real Madrid, Linda Caicedo (d), disputa el balón ante la defensora del FC Barcelona, Ona Batlle, durante el encuentro correspondiente a la final de la Supercopa de España / Manuel Bruque / EFE

También tuvo tiempo para analizar los precedentes contra las culés: "En los tres Clásicos anteriores hemos tenido situaciones para poder incluso adelantarnos, pero nos faltó contundencia en el área. Trataremos de ser fieles a nosotras mismas, tener nuestra identidad. Ellas van cambiando cosas en todos los partidos, pero nosotras iremos ajustando esos pequeños detalles suyos para generar nuestro juego y buscar la perfección durante los 90 minutos, porque ante este tipo de rivales no te vale para nada con 60 o 70 minutos buenos. Realmente son 180, si pensamos también en la vuelta", analizó.

Se pronunció sobre el apoyo del feudo blanco: "La responsabilidad es nuestra de poder conectar con la gente y transmitir. Es algo que hablamos mucho, porque queremos construir un equipo que transmita miércoles y domingo. Que la gente que venga al Di Stéfano esté orgullosa de lo que va a ver, de las intenciones que va a tener su equipo y de lo que va a generar. Tenemos un escenario que ya nos ha ayudado en esta Copa de Europa a seguir avanzando de ronda y en casa lo hemos notado. Queremos que la gente que venga nos anime a seguir construyendo esos 90 minutos perfectos que buscamos", explicó ante los medios.

La delantera del Real Madrid Athenea del Castillo (i) pelea un balón ante la defensa del Barcelona Laia Aleixandri durante los cuartos de final de la Copa de la Reina que disputan el Real Madrid CF y el Barcelona FC / Juanjo Martín / EFE

El Real Madrid llega en una racha positiva. Las blancas acumulan siete victorias consecutivas. Sobre ello también tuvo tiempo de hablar Quesada: "Llegamos en un buen momento a nivel defensivo porque el equipo está siendo muy contundente defendiendo el área. Hemos tenido inconsistencia a nivel de juego y de ritmo ofensivo en algún partido, pero es normal por la cantidad que hay de partidos. Estamos en un nivel muy bueno, pero tenemos que rozar la perfección en los 90 minutos y exigirnos para dar un paso más. No te diría que estamos en el mejor momento porque queremos seguir construyendo y ser mejor equipo, pero estamos muy preparadas para afrontar esta eliminatoria. En Europa sólo hemos perdido un partido y fue en Londres, donde el equipo fue competitivo. Sabemos que estamos preparadas para estar en el top 8 y, por qué no, en el top 4", comentó.

"La plantilla tiene la capacidad para enfrentarse a cualquiera"

En la previa del Clásico, también compareció ante los medios la defensa internacional española María Méndez. La ovetense explicó la importancia de la solidez defensiva en el equipo: "Se está viendo en estas últimas jornadas y hay que darle continuidad mañana y en los siguientes partidos. Son unos cuartos de final y será difícil, pero defendemos desde la portera hasta la delantera y así será mañana"

María Méndez durante el partido de liga contra el Tenerife / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Sobre la eliminatoria, la central madridista declaró que "toda la plantilla es consciente de lo que nos jugamos. Estamos preparadas para 180 minutos en los que sabemos los que nos va a exigir el rival, pero tenemos la capacidad para enfrentarnos a cualquiera".

Para cerrar, Méndez analizó los Clásicos de esta temporada: "La mentalidad de élite hace que no tengas tiempo para lamentarte. Nos hemos enfrentado al Barcelona ya tres veces y hemos sacado las cosas positivas y las negativas. Trabajamos día a día para superarnos. Estamos preparadas para todo. El equipo está muy concentrado", finalizó.