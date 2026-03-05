Pau Prim, exjugador del Barça, explica el temor que se vive en Qatar: "Intentaremos irnos"

La tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel está colapsando al mundo. El temor es real y parece ser que ningún bando va a recular. El Gobierno de Qatar ha cerrado el espacio aéreo y las fronteras, por seguridad nacional, por lo que muchos españoles se han quedado atrapados en el país, ya sea tras unas vacaciones o por querer marcharse tras lo sucedido el 1 de marzo.

En este contexto de incertidumbre geopolítica, la vida cotidiana de los residentes en el Golfo Pérsico se ha visto alterada por las medidas de seguridad y las alertas preventivas. Las evacuaciones cercanas a la embajada estadounidense en Doha reflejan el nivel de tensión diplomática existente en la región. Las autoridades qataríes han intensificado la vigilancia en zonas estratégicas ante el temor de que los ataques puedan extenderse hacia objetivos civiles o simbólicos.

Atrapados en Qatar

Mientras tanto, el mundo del fútbol también se ha visto impactado por el conflicto, especialmente para algunos jugadores que se encuentran en el Golfo. Uno de ellos es Pau Prim, quien dejó el FC Barcelona en julio de 2025 tras haber pasado prácticamente toda su formación en La Masía y tras iniciar la temporada como titular en el centro del campo del Barça Atètic.

Pau Prim decidió emprender su camino en el fútbol asiático firmando con Al-Sadd hasta 2029, equipo que llegó a entrenar Xavi Hernández, antes de firmar por el Barça. El club catarí era uno de los referentes del fútbol catarí y representa una alternativa cada vez más atractiva para jóvenes talentos europeos que buscan minutos y estabilidad económica. Sin embargo, el club lo cedió al Al-Shamal.

El futbolista español ha relatado públicamente la complejidad de adaptarse a su nueva realidad en el Golfo Pérsico debido al clima de tensión militar. En una entrevistas concedida a RTVE Catalunya, explicó que se escuchan misiles y aviones de combate sobre la zona donde reside, lo que ha generado episodios de miedo tanto para él como para su familia.

"Se sienten cómo pasan los misiles, los cazas y todo", explica. "He llegado a tener miedo. Es una situación nueva, tanto para mí como para mi família. El hecho de escuchar misiles como pasan por casa, y la verdad es que el miedo se siente entre nosotros", cuenta, mientras realiza una llamada en la habitación.

La liga catarí prohíbe cualquier actividad deportiva

La evolución del conflicto en el Golfo Pérsico continúa siendo vigilada por la comunidad internacional, que teme que la confrontación entre potencias pueda afectar también al deporte, al turismo y a la movilidad de ciudadanos extranjeros en la región. Pau Prim explica que han vivido momentos de miedo por el conflicto y que ahora se encuentra en Doha porque es más segura.

"El club donde estoy ahora, está por el norte, al lado de Bahrein. Y por ahí si se siente como pasa todo. Y la verdad que es duro. Los entrenamientos los han cancelado, también los partidos, y nos llegan alarmas en el teléfono móvil. de que no podemos salir de casa. Yo tengo contrato aquí con el futbol, desde la liga no nos han dicho nada, que nos podemos ir, pero en el momento que se aclaren las cosas, intenaremis irnos", dice Pau.

Por ahora, el futuro de los españoles atrapados en Qatar y la estabilidad de la zona dependen de los avances diplomáticos y de la contención militar entre los actores involucrados.