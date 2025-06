"Ha llegado la hora de decir adiós al Barça"

Pau Prim se anticipó unas horas al 30 de junio y se despidió del FC Barcelona después de 12 años vistiendo la camiseta azulgrana y de que prácticamente roda la última temporada se la pasara en la grada por decisión del club y debido a su negativa de renovar. El centrocampista finaliza contrato y todo apunta a que su destino será el Al-Sadd de Catar.

Pau Prim se marcha sin rencor y con agradecimiento por una etapa que le ha formado y en la que ha podido vivir, desde los 7 años, múltiples éxitos peor también sinsabores, sobre todo en los últimos meses. El jugador se despidió a través de sus redes sociales de una manera emotiva, con una fotografía suya y la palabra 'Gràcies' sobre el escudo del FC Barcelona, y también en una carta.

Así juega Pau Prim / SPORT.es

"Me cuesta marchar, pero todo tiene un ciclo"

"Hoy es un día diferente, un día en que acaba la etapa más especial de mi vida hasta el momento", comienza explicando el centrocampista. Reconoce que "es un adiós lleno de emociones y sentimientos que nunca podré describir. Me cuesta marchar, pero sé que todo tiene un ciclo".

Recuerda en su escrito Pau Prim que entró con 7 años en al Escuela y que marcha 12 años después "bien satisfecho de todo lo que he hecho y de haber cumplido el sueño que tenía desde pequeño. Sin duda, he sentido el peso y el orgullo de llevar este escudo en el pecho".

"Seré culer toda la vida, esté donde esté"

A continuación, el apartado de agradecimientos: "Gracias al club por darme la oportunidad de crecer en un entorno único", sin lugar a la crítica y de manera muy elegante. También dio las gracias a sus compañeros de equipo y a su familia.

Por último, aseguró que "los que me conocen , saben que no he parado de defender este escudo hasta el último día. El sentimiento culer es único, y vaya donde vaya, lo llevaré dentro de mí. Seré culer toda la vida, esté donde esté", concluyó Pau Prim en su carta.

Su balance de esta temporada con el Barça Atlètic, pues empezó con titular hasta que llegó el castigo, fue de 16 partidos jugados en los que aportó 2 asistencias. La decisión del club de apartarle creó polémica, aunque no es la primera vez, por el hecho de perder a un futbolista importante de manera voluntaria a pesar de las dificultades de un equipo necesitado y que ha acabado descendiendo.

Hay quien apoya que quien no quiere continuar dé paso a los futbolistas que sí, lo quieren hacer, y quienes piensan que hay otras maneras de solucionar las cosas que no perjudiquen al propio equipo ni, de alguna manera, tirarse piedras contra tu mismo tejado.