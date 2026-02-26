Pau Navarro: "La primera vez que jugué contra Raphinha flipé"

Pau Navarro (20 años, La Vilavella) se está asentado en el once del Villarreal como central. Marcelino destaca la inteligencia de un chico que, como Cubarsí, rompe con el tópico de que los defensas jóvenes no están listos para competir al máximo nivel. Este sábado se medirá al Barça y asegura que saben cómo atacar la defensa adelantada del Flick.

¿Sientes que estás en tu mejor momento? ¿Cómo ha sido el proceso para jugar con esta confianza?

La verdad que es un momento en el que me siento bien, tengo la confianza de todos, del míster y de los jugadores y, bueno, no sé si mi mejor momento, porque sé que puedo dar mucho más, pero sí, la verdad que estoy viviendo un gran momento y disfrutando de jugar minutos.

¿Cuáles han sido los ajustes en tu juego y en tu mentalidad para poder competir en la élite?

Bueno, al final son pequeños detalles que marcan bastante la diferencia y que los he ido cogiendo con el tiempo, entrenando con el primer equipo en el día a día, en los comentarios que te hace el entrenador y te hacen los propios compañeros. Yo estaba acostumbrado en categorías inferiores a que, si me metían un balón a la espalda, luego era capaz de reaccionar rápido y llegar. Ahora, si no estás atento y el jugador hace un buen control, ya no llegas, ya no tienes la oportunidad de reaccionar. Entonces tienes que preverlo, estar preparado y mejorar la velocidad de reacción y de ejecución. Eso es algo que se va cogiendo poco a poco; cuando subimos no estamos acostumbrados, pero intentando mejorar las cosas se mejora todo.

Con Cubarsí se infravalora su contundencia y capacidad defensiva. Si no la tuviera, no estaría ahí solo por cómo saca la pelota

¿Cuándo fue la primera vez que, entrenando con el primer equipo o jugando en Primera, pensaste: "Esto es otro nivel"?

Bueno, al final ya me pasaba cuando subía a entrenar con el primer equipo que veías cosas y pensabas: ¡joder, qué nivel! Y eso se nota en la calidad que tienen dentro del campo, en la velocidad a la que lo hacen todo, en la facilidad con la que parece que lo hacen. Desde dentro se ve todo mucho más difícil que cuando estás fuera, que parece que todos lo hacen superfácil.

¿Qué compañero te ha impresionado más en el Villarreal y cuál ha sido el rival más difícil de marcar?

En el Villarreal te diría Gerard Moreno. Es un jugador que con las lesiones no ha tenido continuidad, pero cuando está bien para mí es el mejor claramente. No solo por la calidad que tiene, que lo ve todo el mundo, sino por cómo entiende el juego. Cuando le pasas el balón siempre encuentra la mejor solución y de cara a puerta es un goleador.

¿Y de rival? ¿Un jugador que digas: “No hay quien lo pare”?

Al final los del Barça o del Madrid son los más típicos y ya vas mentalizado de que tienes delante a los mejores del mundo y que vas a sufrir. Pero, mira, te diré uno menos típico: Bryan Zaragoza, por ejemplo, es un jugador muy desequilibrante y difícil de defender, o Abde también.

¿Lo más difícil con Abde es que no sabes por dónde te va a salir?

Los jugadores tan rápidos no sabes muy bien dónde taparles, dónde dejarles el espacio o donde pueden ser menos peligrosos. Tienes que ir jugando con eso y depende mucho del partido y de la situación para intentar defenderlo lo mejor posible.

Este sábado estarán cerca de tu zona jugadores como Raphinha o Rashford, si dependiera de ti, ¿quién preferirías que no jugara?

Si dependiera de mí que no jugara ni Raphinha ni Pedri ni ninguno. Pero no, que jueguen todos los mejores y así poder ponerte a prueba e intentar ganar a los mejores. No tengo ninguna preferencia. He jugado contra Raphinha y me quedé flipado. La calidad la sabemos todos, pero tiene un fútbol distinto a los demás. Además, la agresividad que tiene presionando y cómo lleva al equipo hacia arriba todo el rato para seguir apretando. Cuando tú eres defensa y tienes a un delantero en tu equipo que presiona así, todo es mucho más fácil. Creo que Raphinha es clave en este Barça.

¿Qué es lo que más te costó al enfrentarte a él?

Bueno, al final cuando jugué aquí la ida es un jugador que, si no le están saliendo las cosas o está menos preciso, siempre se va a mover por todo el campo y nunca le vas a poder ganar dos o tres jugadas seguidas porque siempre está participando en todas las zonas. Y cuando te gana alguna acción, sigue insistiendo. Entonces siempre parece que te gana en las acciones porque se mueve muy bien por todo el campo, sabe los espacios que atacar y además tiene esa presión cuando pierde el balón su equipo que te ahoga y hace que te cueste salir de tu campo.

Jugar con la defensa tan adelantada sería un reto para mí. Para mí lo más difícil es para los laterales

Has sido internacional en las inferiores. ¿Con qué jugadores del Barça has coincidido?

He coincidido con Álvaro Cortés del filial, con Alexis [Olmedo], con Dani Rodríguez. Así por encima no recuerdo más.

Pensaba en Cubarsí, pero es incluso más joven que tu. ¿Cómo te explicas que sea clave con solo 18 años en una posición donde se busca la experiencia?

Parece que para ser central cuesta más confiar en la gente joven porque se necesita madurez y experiencia. Es normal que los entrenadores confíen en gente más hecha. Pero él ha demostrado que la edad es solo un número y que está capacitado no solo para ser central de Primera con 18 años, sino para ser central del Barça, que es algo increíble. Tiene esa madurez, esa capacidad técnica con balón y esa salida que no la tiene todo el mundo. Y esa calma y esa mentalidad son lo que le han hecho no solo debutar tan joven, sino mantener el nivel y jugar la cantidad de partidos que está jugando.

Como central, ¿hay algún detalle suyo que creas que no se está valorando lo suficiente?

Es obvia su capacidad para salir con el balón desde atrás, tanto por el perfil derecho como por el izquierdo. Pero creo que a veces, por valorar tanto eso, se le infravaloran otros aspectos como la contundencia o la capacidad defensiva. Si no la tuviera, no estaría ahí solo por cómo saca la pelota. En un Barça que defiende tan arriba es todavía más complicado y es normal que los fallos lleguen en esas acciones porque están muy expuestos y es muy difícil defender así.

¿Te parece una locura el planteamiento de Flick?

Para mí sería un reto. Nunca he jugado así y es algo que ellos han tenido que entrenar y trabajar muy bien porque no es nada fácil. Al final, sobre todo, ya no solo para los centrales, para mí lo más difícil es para los laterales. Al final tienes al extremo en uno contra uno constantemente, buscando la espalda o el balón al pie, y no sabes si saltar o no. Los centrales son dos y tienen un poco más la referencia del punta, que suele ser más fijo y no te va a romper tanto. Y cuando le buscan la espalda a tu compañero, igual el tuyo estaba en fuera de juego y tienes que ganar la posición cuando él estaba en fuera de juego y ahora ya no lo está. Me parece muy complicado lo que hacen y es normal que salga mal de vez en cuando, pero creo que les funciona.

¿Cómo habéis trabajado esta semana para atacar esa defensa adelantada?

Ya nos hemos enfrentado varias veces al Barça así y no hemos cambiado la manera de trabajar su forma de jugar. La clave está en no precipitarse y tener buen juego con balón, aunque es muy difícil porque aprietan mucho. Hay que jugar como sabemos e intentar aprovechar la espalda, quizá no con el primer jugador que rompe, sino con uno de segunda línea. Tener calma y no precipitarnos, porque va a ser un partido difícil.

Arnau Tenas, ¿es tan personaje como parece?

Sí, está un poco loquillo, pero es una persona increíble. No solo se ha adaptado al grupo, sino que ha hecho adaptarse a todos los nuevos con todo el mundo. Personas así en el vestuario hacen mucha falta porque la verdad que siempre van con la sonrisa, siempre te saludan, siempre están para lo que necesites. Arnau me ha sorprendido como jugador y como portero. Por cómo juega con los pies y lo rápido que es en la portería. Además de estar un poco pirado de la cabeza es un gran chaval y se ha adaptado muy rápido.

Otro jugador que conoces bien: Ilias Akhomach, ex del Barça y compañero tuyo en el Villarreal que salió cedido al Rayo, ¿te esperabas un impacto tan rápido?

Ilias es un gran jugador. Al final ya vimos, viniendo del Barça Athletic, el impacto que tuvo aquí en el Villarreal, que no es un club cualquiera, es uno de los mejores de España y de Europa. Ya demostró que tenía nivel de sobra para jugar de titular en un Villarreal que compite en Europa. Creo que no ha tenido suerte con la lesión, si no, sería perfectamente titular en el equipo. Tiene un nivel muy alto para cualquier club de España y sabíamos que, con el tiempo y la pausa que necesitaba para recuperarse de esa lesión, y con la confianza que le están dando allí, va a demostrar lo que ya demostró aquí: que es un gran jugador.