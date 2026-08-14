Pau Curbasí: "Yo creo que es importante hacer algo. No te digo que te metas a una carrera al 100%, pero algo también para ejercitar la cabeza"

Con solo 19 años, Pau Cubarsí se ha convertido en una de las figuras más sólidas del fútbol español.

Campeón del mundo con la Selección, mejor jugador joven del torneo y pieza imprescindible en el Barça, el central ha demostrado que su crecimiento no se limita al terreno de juego. Su ambición va más allá del balón: quiere formarse, aprender y construir una base académica que le permita gestionar con inteligencia su carrera profesional.

Formación paralela a la élite

Cubarsí siempre tuvo claro que quería estudiar algo vinculado al ámbito empresarial. En una entrevista en TV3, explicó que buscaba "alguna cosa de empresa, de saber administrar e invertir el dinero", una vía que le permitiera complementar su vida deportiva.

Pau Cubarsí, en Vilablareix / SPORT

Aunque reconoce que compaginar estudios y fútbol es complejo, defiende que el esfuerzo es necesario y beneficioso. "Si tienes ganas sí que se puede hacer, pero también cuesta. Yo creo que es importante hacer algo… algo para ejercitar la cabeza", afirmó el defensa, que considera que esta rutina académica le ayuda a concentrarse y a mantener los pies en la tierra.

Disciplina dentro y fuera del campo

Antes de iniciar su formación universitaria, Cubarsí superó segundo de bachillerato y aprobó la PAU, pese a coincidir con compromisos con el club y con la selección. El futbolista aprovechaba las concentraciones del Barça y de la Selección para avanzar materia. Sus apuntes viajaban con él en cada desplazamiento, una imagen que refleja su compromiso y disciplina.

Finalmente, optó por una formación relacionada con Administración y Dirección de Empresas, una alternativa que le permite estudiar sin renunciar a las exigencias del fútbol profesional.

Una agenda milimetrada

En declaraciones a AS, Cubarsí detalló cómo organiza su semana para poder estudiar: "El fútbol no deja mucho tiempo. Me lleva tres tardes a la semana y es más relajado que la Universidad, que requiere más tiempo. Así me da tiempo a recuperarme, pero también a estudiar."

Pau Cubarsí, el muro de España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Su madurez, evidente en el campo, se multiplica fuera de él. Con un Mundial ya en su palmarés y un futuro que parece no tener techo, Cubarsí demuestra que el éxito también se construye con constancia, formación y visión de futuro.