Pau Cubarsí (19 años): "Lo mejor de crecer en un pueblo como Estanyol es que hay muy poca gente y eso hace que te críes de manera distinta. En Girona capital me paran alguna vez, y cuando voy por Barcelona me gustaría pasar más desapercibido"

A sus 19 años, Pau Cubarsí afronta la nueva temporada con una madurez impropia de su edad. Su irrupción en el Mundial, donde España conquistó el título y él fue nombrado Mejor Jugador Joven, confirmó lo que ya se intuía en el Barça: su crecimiento es meteórico y su personalidad, sólida.

El central reconoce que la experiencia sigue siendo su mayor margen de mejora, pero su presencia sobre el césped ya es la de un futbolista hecho, capaz de asumir responsabilidades y de sostener defensas en momentos de máxima exigencia.

La familia como eje y la Masia como escuela

Cubarsí no se cansa de repetir la palabra familia, el núcleo que ha marcado su carácter y su forma de entender el fútbol. Su padre, su madre y su hermana han sido el soporte constante en un camino que empezó en un pueblo diminuto y continuó en la Masia, donde aprendió a sacar el balón desde atrás, a equivocarse y a crecer.

Pau Cubarsí habla de su familia / Archivo

"Estar en la Masia es lo que me ha convertido en el futbolista que soy", admite. Allí pulió su salida de balón, su lectura defensiva y su capacidad para liderar desde la retaguardia.

El seleccionador Luis de la Fuente fue quien le dio la primera oportunidad con la absoluta, y Cubarsí no lo olvida. "Estoy muy agradecido porque confió en mí cuando aún era muy joven", recuerda.

El Mundial supuso un salto emocional y competitivo: convivir dos meses con la selección, gestionar la presión y acabar levantando el trofeo más deseado. Cubarsí lo vivió con ilusión, con calma y con la sensación de estar preparado para todo.

El vestuario, una familia que se sostiene en los capitanes

Cubarsí describe el ambiente de la selección como un espacio de unión y respeto. Los capitanes son la voz que guía, la experiencia que marca el camino. "Cuando hablan, uno tiene que escuchar y aprender", afirma con naturalidad.

Pau Cubarsí, el muro de España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Quedarse fuera de la Eurocopa fue un golpe que transformó en oportunidad: entrenó con el grupo, ayudó y acabó disputando unos Juegos Olímpicos donde se colgó el oro. Ese verano reforzó su convicción de que cada paso, incluso los inesperados, puede llevar a un lugar mejor.

La tranquilidad del pueblo y la fama en la ciudad

Cubarsí sigue siendo un chico de Estanyol. Allí encuentra refugio, silencio y normalidad. En Girona lo reconocen de vez en cuando, pero puede pasear sin agobios. Barcelona, en cambio, le exige más: "A veces me gustaría pasar más desapercibido y hacer las cosas que haría un chico de 19 años", confiesa. La fama no le pesa, pero sí le recuerda que su vida ya no es la de un adolescente cualquiera.

Pau Cubarsí, en Vilablareix / SPORT

Con el Mundial ganado, el reconocimiento internacional y una temporada 2026-27 que lo sitúa como uno de los pilares del Barça y de España, Pau Cubarsí encara el futuro con serenidad.

Sabe que su carrera apenas empieza, que aún debe equivocarse más para seguir aprendiendo y que la esencia que lo define; su familia, el pueblo, la humildad, es lo que lo mantiene firme en medio del éxito.