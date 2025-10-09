Así es Pau Cubarsí: Vida privada, estudios y aficiones del central del presente y el futuro del FC Barcelona

El central catalán Pau Cubarsí se ha convertido en un referente en la zaga azulgrana en muy poco tiempo gracias a unas condiciones físicas y de lectura del juego superiores a la media de defensas de su edad, 18 años. Su temporada pasada al lado de Íñigo Martínez le permitió dar un salto más en su preparación y se espera que agarre las riendas de la línea defensiva durante la presente, algo más complicada para el equipo dado que los rivales tienen más visto al conjunto de Flick.

Muchos ven a Cubarsí como el antónimo de Lamine Yamal en cuanto a actitud vital se refiere y toman como referencia los cumpleaños de ambos compañeros para reflejarlo: la fiesta de Lamine llena de VIPs, contra la celebración familiar del central, pues tiene una visión de la vida menos extrovertida que el de Rocafonda: "Perfil bajo", comenta en una de sus últimas entrevistas junto con el periodista José Ramón de la Morena.

Vida privada de Pau Cubarsí

Más allá de valoraciones de su personalidad, Cubarsí ha explicado en otra entrevista con 'As' cómo vive desde que está en el primer equipo del FC Barcelona, un entorno completamente distinto al que tenía de pequeño en su pueblo que le vio nacer, Estanyol, en la comarca del Gironès, el 22 de enero de 2007.

Aunque partió del nido en dirección a La Masía muy temprano, su realidad actual no es la misma que hace tan solo un par de años. Actualmente vive con su hermana Irene, que es mayor y le ayuda en la organización de la vida, aunque sus padres "vienen a verles con frecuencia", revela en la entrevista.

Respecto a la familia, reconoce que son quienes le mantienen los pies en el suelo, aunque se considera "un chaval normal, aunque desde fuera la gente le pida fotos". En cuanto a pareja, este verano se le vio junto con una chica pelirroja de quien no ha trascendido la identidad, aunque disfrutaron de la belleza de la Costa Brava o de Grecia.

Estudios y aficiones

A nivel académico, Cubarsí se sigue formando en Administración y Dirección de Empresas durante tres tardes a la semana, un horario que le permite compaginar los estudios con la vida de un futbolista de la primera plantilla del FC Barcelona, así como con el descanso necesario para rendir al máximo nivel: "Es más relajado que la Universidad, que requiere más tiempo. Así me da tiempo a recuperarme". En el pasado, el catalán revelaba que necesita dormir unas 10 horas para sentirse completo por la mañana, por lo que necesita reservar una parte importante del día para ello.

Pau Cubarsí en acción en un partido en el Estadi Johan Cruyff / Dani Barbeito

Destaca que poco a poco va "aprendiendo a cocinar alguna cosita", un atributo que mucos futbolistas omiten y optan por contratar servicio de chef, pero que puede ser muy útil en cualquier momento de la vida. Poco a poco, también descubre que va aprendiendo a hacer algunas de las tareas domésticas más habituales, algo muy útil cuando se independice definitivamente y viva solo con su pareja.

Además, tiene carnet de conducir desde poco después de cumplir la mayoría de edad, y se lo sacó junto con su colega y compañero Gavi, y apunta que Lamine está sacándoselo con el mismo profesor. Pese a tener coche, detesta el tráfico de Barcelona: "El tráfico es horrible en Barcelona, tanto que sólo cojo el coche si no tengo más remedio, por ejemplo para ir al dentista", revela.

Es un jugador atípico también en cuanto a las aficiones, pues aseguraba que "no juega a la 'play'", ni tampoco le gustan los tatuajes como a otras estrellas jóvenes. En su caso, le basta "con el tupé para delante, como los chicos de su edad", y no tiene intención de atreverse con nada más por el momento.