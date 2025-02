Pau Cubarsí: "Somos una familia"

Pau Cubarsí (Estanyol, 2007) llega puntual a la cita. Esa sonrisa tímida delata que en una gala no se siente tan cómodo como en el eje de la defensa de todo un Barça. Pero sabe que es un peaje al que poco a poco se irá adaptando. Solo son 18 años.

¿Cómo tengo que llamarte, Pau, Cuba, Cubarsí?

Pau o Cubarsí y en el vestuario me llaman Cuba.

¿Qué tal es este vestuario?

Muy bien, un equipo que mezcla juventud y veteranía y la verdad es que todos nos ayudamos todos en todo y hay una energía muy positiva.

¿Has notado alguna diferencia respecto a lo que habías vivido en tus años en el fútbol base?

No, la verdad es que es todo muy igual porque también somos mucha gente de la Masia, gente que ha vivido lo mismo que yo y la verdad que estoy muy contento de la familia que somos.

¿Qué os da La Masia?

La Masia nos da la filosofía del Barça, como siempre he dicho, una filosofía única, jugar esos partidos contra Espanyol, algunos torneos contra el Madrid y equipos importantes… Eso ya te da la confianza y el juego que transmites en el campo.

Entonces, cuando llegas al primer equipo ¿qué aprendes que no te hayan enseñado antes?

No, ya has aprendido todo lo que tienes que saber de la filosofía del Barça, te lo han enseñado todo y arriba es ir con todo, con todas las ganas del mundo e intentar hacerlo con todas las ganas que puedas.

Ya, pero una cosa es llegar y la otra es hacer carrera: ahí estáis Lamine, Balde, Casadó, Gavi, Fermín, tú… ¿Por qué unos se quedan y otros no?

Sí, esto es el mundo del fútbol, hay poca gente que llega siempre. En La Masia hay bastantes que llegan porque también hemos tenido la suerte de que el Barça confía mucho en la cantera. Es un punto de suerte, a veces siempre la hay, pero también el carácter que tú quieres transmitir y las ganas que pones, eso es lo que te hace llegar.

Tú lo hiciste muy pronto, con 17 años. ¿De aquel día con qué te quedas? ¿Qué sensaciones recuerdas?

Cuando me dijeron que iba a seguir, en mi debut con Unionistas, la verdad es que no me lo creía, yo estaba sentado en el descanso y cuando me dijeron que fuese a calentar salí tranquilo porque no sabía que iba a salir en ese momento. Cuando Xavi me dijo que dio las instrucciones, no estaba muy nervioso, estaba la verdad contento, pero con esa espinita dentro que te dice que lo tienes que hacer bien y que hay un poco de presión.

Cuando echas la vista atrás, no demasiado porque hace poco más de un año, ¿qué ves?

Muchos recuerdos, muchas alegrías, por empezar el año debutando con el primer equipo del Barça, que es un sueño hecho realidad, y después ir jugando, ir cogiendo minutos, con Xavi que me dio la oportunidad, pues muy agradecido con él. Y después que llegue el verano y conseguir la medalla olímpica, que es una cosa magnífica e impresionante, pues estoy muy contento.

Siempre se ha dicho que los centrales debían ser feos y dar miedo. No es tu caso.

(Ríe) También es que los tiempos cambian, han pasado muchas generaciones que han sido distintas y los centrales de ahora no somos tan potentes como los de antes, que iban con el pelo largo y eran los centrales clásicos. Ha evolucionado y ahora somos distintos.

¿Te fijas en otros centrales?

Sí, me gusta ver la Premier y me fijo bastante en Van Dijk.

¿Qué tiene Van Dijk que tú no tengas?

Un poderío físico espectacular, la defensa uno contra uno, el liderazgo… La verdad es que me fijo bastante.

¿Alguien te ha enseñado a defender o viene de serie?

Sí, en La Masia yo siempre de pequeño he sido central y algo se me ha ido quedando, pero es que La Masia te da todas las herramientas para llegar donde estás ahora.

¿En qué ha mejorado Cubarsí desde que llegó hasta ahora?

Desde que llegué te diría bastante he mejorado bastante la salida del balón porque siempre tienes que salir jugando desde atrás y también el liderazgo y ayudar a los compañeros, sobre todo.

Hablando de compañeros. Lo tuyo con Íñigo Martínez no es normal.

Es química de entrenamientos, entrenamientos y entrenamientos, que te hace que el compañero del lado siempre quiere lo mejor para ti y tú lo mejor para él. La verdad es que con 'Iñi' hacemos una buena dupla, pero tanto con Eric y con Ronald, que también están haciendo una gran temporada, estoy muy bien con ellos en el campo.

Flick vio un vídeo tuyo con Lamine celebrando siendo alevines. Supongo que también lo has visto.

Sí, la Liga Promises.

Flick flipó. ¿Tú también flipas?

No, yo no soy consciente ahora mismo de lo que está pasando, lo voy asimilando, mi familia también, pero tampoco es nada así… No lo veo tan extraordinario.

Lo extraordinario es un triplete. ¿Este año sí?

No lo sé, vamos a ir partido a partido, que es lo importante, estamos en una buena dinámica ahora y esperamos que continúe así para poder conseguir algo.

¿No te imaginas ganando títulos importantes? La Supercopa ya está en la saca. ¿Los de la casa lo sentís más?

Ganar el título de la Supercopa fue uno de los mejores días de mi vida, ganar el primer título con el Barça es algo magnífico, sobre todo también por el equipo, todos casi de La Masia, que salimos a jugar, a competir, y este año poder competir por la Liga, la Copa y la Champions, vamos a ir con todo, tenemos muchas ganas y ganar un título de estos sería una cosa magnífica.

¿Hay Cubarsí para siempre? ¿Te ves acabando la carrera aquí?

Ahora mismo, tras la renovación, estoy aquí hasta 2029, pero ahora el foco está en hoy mismo, acabar esta temporada y en las siguientes ya iremos viendo.

¿Es este un proyecto ganador?

Sí.