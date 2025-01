Pau Cubarsí seguirá en La Masia

El central, que por edad debería estar jugando en el Juvenil B (es de segundo año), llegó a la mayoría de edad el pasado miércoles. Pese a su juventud, Pau Cubarsí se ha convertido ya en un fijo indiscutible para Hansi Flick de la misma manera que también lo fue para Xavi. De hecho, entre uno y otro ya le han hecho disputar 55 partidos con la primera plantilla. El de Estanyol es tan joven que, como pasaba hasta hace poco con Lamine, sigue viviendo en La Masia y, de momento, no parece que vaya a cambiar.

La idea es que Cubarsí siga instalado en el Centre de Formació Oriol Tort hasta que acabe la temporada. A partir de ahí, entre la familia y él mismo tomarán una decisión al respecto. No hay nada descartado, aunque para entonces es muy probable que este niño prodigio ya sea plenamente autónomo, no solo por un tema de edad, sino también de movilidad porque Pau no ha perdido el tiempo y ya tiene aprobada la parte teórica para obtener el permiso de conducir.

Ahora podrá centrarse en la parte práctica antes de examinarse definitivamente. La vida de Cubarsí ha dado, en un solo año, ha cambiado muchísimo, aunque quienes están cerca suyo aseguran que sigue siendo exactamente el mismo.