Pau Cubarsí recibe el premio del Diari de Girona a la mejor promesa

Fue el gran protagonista en la segunda gala de los Premios Atenea. Pau Cubarsí intentaba pasar desapercibido como cualquier chico de su edad, pero, teniendo en cuenta todo lo que ha conseguido esta temporada era imposible. El central del Barça acaparaba todas las miradas ayer a las instalaciones del GEiEG de Sant Ponç donde fue premiado por su precocidad.

La segunda gala de los Premios Atenea de Diari de Girona premió al central catalán del Barça. Pau Cubarsí ganó el galardón Augurium a la joven promesa por su debut con el primer equipo azulgrana y con la selección española absoluta con solo 16 y 17 años, respectivamente. El futbolista atendió a todos con amabilidad y paciencia con una tímida sonrisa, agradecido de ser reconocido por la gente de "casa".

"Jugar los Juegos es de lo mejor que te puede pasar"

"Todavía no tengo vitrina por los premios, la harán los padres en casa", bromeó. Su padre, que es carpintero, seguro que recibió el encargo. Cubarsí aseguró que "estoy contento por este reconocimiento" para añadir que "la temporada ha ido de menos a más, deportivamente no ha sido de las mejores para el club, pero para mí sí porque he podido debutar. Estoy muy contento, de verdad".

Pau Cubarsí entre los galardonados en los premios Atenea / Diari de Girona

Sobre la convocatoria con la selección española olímpica comentó que "ir a los Juegos Olímpicos es una de las mejores cosas que le puede pasar a un deportista". "Tengo ganas de ir y ganar. Iremos a por todas". Pau explicó cómo le llegó la noticia: "Estaba entrenando por la mañana y cuando terminé vi en Instagram que estaba convocado. Fui a buscar rápido a mi madre para explicarle. Mi familia está muy contenta", dijo.

"Sigo siendo el mismo"

Pau Cubarsí también habló del boom mediático que ha tenido en pocos meses: "Intento ser el de siempre, la familia me ha ayudado mucho. Pienso que un jugador, aunque le vayan bien las cosas, no tiene que cambiar. La familia me ha ayudado mucho en eso», comentó. Es verdad. Sigue siendo como siempre.

En la segunda gala de los Premios Atenea del Diari de Girona también fueron galardonados el Bisbal Bàsquet, el Girona FC, Montse Hugas y Queralt Casas.