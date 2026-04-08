Pau Cubarsí quiso ver su roja en la TV del VAR... y la UEFA apagó la tele

Hay noches en las que el fútbol escribe sus propios guiones, y esta es una de ellas. En el minuto 44 de la ida de cuartos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, Pau Cubarsí recibió la tarjeta roja directa del árbitro rumano István Kovács y tuvo que abandonar el terreno de juego dejando a su equipo con diez hombres en el peor momento posible. Lo que ocurrió después, tanto dentro como fuera del campo, difícilmente se olvidará.

Al caminar hacia el túnel de vestuarios, el joven defensa del Barcelona se acercó a una de las pantallas instaladas en la zona mixta, donde habitualmente los jugadores pueden ver repeticiones o imágenes del partido. Quería entender. Quería ver con sus propios ojos qué había detectado el VAR para que el árbitro cambiase de criterio. Quería, en definitiva, saber qué había hecho mal. Y justo en ese instante, la señal se cortó. En la pantalla, nada. Solo el logo de la UEFA.

Porque lo que sí quedó claro sobre el césped es que la decisión no fue de inicio. Kovács mostró en primera instancia tarjeta amarilla al defensa barcelonista. Fue la revisión en el monitor del VAR, con el alemán Christian Dingert al frente de la sala de videoarbitraje, lo que le llevó a cambiar de criterio y elevar la sanción a expulsión directa. Una corrección que partió el partido por la mitad y que Cubarsí, con los ojos clavados en una pantalla en negro, nunca llegó a ver.

No es la primera vez que Kovács deja al Barcelona con diez en Champions. En abril de 2024, en la vuelta de los cuartos de final ante el PSG, expulsó a Ronald Araujo tras un derribo a Barcola siendo el último hombre, en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Los culés jugaron más de 60 minutos con uno menos y acabaron goleados 1-4, dejando aquellas imágenes de Xavi perdiendo los papeles fuera de sí. Esa misma noche, Kovács también expulsó al propio Xavi Hernández. Diferente estadio, mismo árbitro, mismo guión. Una coincidencia que en el vestuario azulgrana esta noche nadie querrá recordar.

No es un árbitro menor el designado para este partido. István Kovács, de 41 años y nacido en Carei (Rumanía), es uno de los colegiados más experimentados de la UEFA. Pero llega a este partido con una estadística que incomoda por igual a los dos equipos: ni el Barcelona ni el Atlético de Madrid han ganado nunca un partido bajo sus órdenes.

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Esta noche, con el Barcelona ya en inferioridad numérica, el Atlético no perdonó. Apenas un minuto después de la expulsión, en tiempo añadido de la primera parte, llegó el gol visitante. El 0-1 que cambia por completo el guión de la eliminatoria y que convierte la vuelta en el Metropolitano en algo más que un trámite para los rojiblancos.