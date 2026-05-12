Pau Cubarsí presenta oficialmente a su novia: "Por fin ha enseñado quién es"

La celebración del FC Barcelona tras conquistar la Liga dejó momentos inolvidables. Los futbolistas azulgranas festejaron por todo lo alto el título después de imponerse con autoridad al Real Madrid por 2-0, gracias a los tempraneros goles de Marcus Rashford y Ferran Torres.

Gracias a las redes sociales, los aficionados pudieron ver cómo vivieron los jugadores la celebración sobre el césped del Spotify Camp Nou. Muchos de ellos aprovecharon la ocasión para fotografiarse con sus seres queridos y compartir las imágenes en sus respectivas cuentas.

Como suele ocurrir en este tipo de festejos, ningún detalle pasó desapercibido. Uno de los que más llamó la atención entre la afición blaugrana fue una imagen publicada por Pau Cubarsí en su cuenta de Instagram.

El central catalán compartió varias fotografías del partido, entre ellas una en la que aparece junto a su novia levantando el trofeo de Liga.

Fue la primera vez que el defensa culé mostró oficialmente a su pareja, aunque todavía no se conoce absolutamente nada de ella, ni hasta su nombre. Sí que es verdad que se les había visto juntos de vacaciones, pero Cubarsí nunca la había presentado como su novia.

Cubarsí con sus seres queridos / Instagram

El periodista Javi Hoyos publicó un vídeo anunciando que el defensa culé está ilusionado: "¡Pau Cubarsí nos muestra por fin la cara de su novia!". El creador de contenido se volcó con los jugadores culés, pues "no paran de darnos salseo con las fotos de la celebración de la Liga".

El presentador de 'D Corazón' aseguró que ya llevan más de un año conociéndose: "Por fin ha enseñado quién es. Él la estaba manteniendo en el anonimato, yo no la iba a mostrar. Ahora ya la ha bajado al campo, ya la ha mostrado en sus redes, pues aquí está".

Noticias relacionadas

Habrá que estar atentos para ver si, a partir de ahora, Cubarsí la sigue manteniendo al margen o si ya la muestra públicamente. Aunque, el central azulgrana siempre se ha mostrado muy discreto.