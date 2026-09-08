Pau Cubarsí y Patri Guijarro, nuevos ganadores del Premio Aldo Rovira

Pau Cubarsí y Patri Guijarro ya tienen su nombre en la lista de ganadores del Premio Aldo Rovira. El central y la centrocampista han sido escogidos como los mejores jugadores del FC Barcelona durante la temporada 2025/26 en la decimoséptima edición de un galardón que reconoce a los futbolistas más destacados de los equipos masculino y femenino.

El jurado, formado por representantes de diferentes medios de comunicación, incluido el Diario SPORT, se reunió este martes en el Real Club de Polo de Barcelona para decidir los ganadores. Cubarsí y Patri fueron los elegidos para suceder a Lamine Yamal y Clàudia Pina, vencedores de la pasada edición.

El reconocimiento supone además el primer Premio Aldo Rovira para ambos futbolistas. Cubarsí y Patri se suman así a una lista de ganadores que en los últimos años ha reconocido a algunos de los principales referentes del Barça.

El jurado del Premio Aldo Rovira / -

Dos referentes

Cubarsí ha completado una temporada de consolidación defintiva como pieza clave del primer equipo. Con solo 19 años, el central se ha convertido en una pieza fundamental de la defensa azulgrana, aumentando progresivamente su peso dentro del equipo. Su curso estuvo acompañado además por títulos como la Liga y la Supercopa de España, poniendo el broche a una temporada en la que continuó dando pasos adelante y en la que acabó proclamándose campeón del mundo con España.

Patri Guijarro también ha sido una de las grandes protagonistas del curso. La centrocampista mallorquina tuvo un papel fundamental en una temporada histórica, lo que la ha valido para suceder a Alexia Putellas como primera capitana blaugrana. El conjunto dirigido por Pere Romeu conquistó Liga, Copa de la Reina, Supercopa de España y Champions League, completando un póquer de títulos en el que Patri fue una de las piezas importantes.

Un premio con tradición blaugrana

El Premio Aldo Rovira fue creado por Josep Lluís Rovira en memoria de su hijo Aldo, fallecido en un accidente de tráfico en 2009 a los 37 años. Desde entonces, el galardón ha reconocido a grandes nombres de la historia reciente del Barça. Leo Messi es quien más veces lo ha ganado, con siete premios, mientras que en la categoría femenina aparecen, entre otras, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Clàudia Pina.

Ahora, Cubarsí y Patri toman el relevo. El club buscará una fecha para entregar oficialmente los trofeos, pero el veredicto de esta decimoséptima edición ya está decidido.