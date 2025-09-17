Pau Cubarsí, el líder silencioso que juega como si llevara una década en la élite

Hay jugadores que necesitan un periodo de adaptación a la máxima categoría, porque debutar en el Barça nunca es sencillo. Da igual que vengas de La Masia o que hayas pasado una década en las categorías inferiores —aunque eso siempre ayuda—, el salto al primer equipo siempre requiere de un tiempo de ajuste. Sin embargo, Pau Cubarsí rompe todos los esquemas y ya nos parece algo normal y corriente. Ya nadie se sorprende, pero el central catalán juega como si llevara diez años en la élite, con la madurez y el físico de un veterano, pese a tener solo 18 años.

Nacido un año antes de la crisis de 2008 (¡pero si fue ayer!), Pau irrumpió sin pedir permiso. Primero formó un tándem estupendo con Iñigo Martínez y, tras su salida, ha dado el paso definitivo, asumiendo el liderazgo de la zaga de manera silenciosa y discreta. En este arranque de Liga se ha entendido a la perfección con Eric Garcia con partidos en los que el equipo ha respirado gracias a su lectura y su serenidad.

Hubo voces que señalaron su único borrón en la primera jornada. Es lógico: el foco sobre un chico de 18 años es desmedido. Tres fechas después, ese eco se apagó solo. No porque se esconda, sino porque su respuesta ha sido el juego: sobrio, atento y constante. La mejor manera de explicar que aquello fue un hecho aislado es ver cómo ha seguido compitiendo, sin dramatizar, sin alzar la voz.

Hablamos de una de las mayores perlas de La Masia en la última década. Encarará su tercera temporada con el primer equipo sin necesidad de “consolidarse” pues ya lo está desde hace tiempo. Su fútbol no pide permiso ni exige titulares, sino que se impone por naturalidad. Y su forma de ser acompaña. Desde el primer día, su trato con los trabajadores del club ha sido ejemplar. En petit comité se valora su madurez y discreción. Muy kejos de los lujos y focos, ha entendido que la fama también es responsabilidad y ejemplo. En las entrevistas se muestra comedido, sincero y sensato, algo poco común en un chico que, a los 18, ya vive el sueño de tantos jóvenes de Catalunya: jugar en el primer equipo del Barça.

La humildad por bandera

Ese carácter tiene raíces claras. L’Estanyol, en Girona, no llega ni a dos centenares de vecinos. Ese pequeño núcleo está hoy en los mapas del fútbol porque allí creció Pau. Su familia es conocida en la zona por la Carpintería Cubarsí, abierta en 1905 y todavía en marcha. La dirige Robert, su padre, perteneciente a la cuarta generación de ebanistas. Cuando debutó el teléfono del taller sonaba por encargos… y por felicitaciones.

La conexión con la afición se ve a diario en la Ciutat Esportiva: es de los pocos que se detiene a firma y conversar con los aficionados presentes conversa. En lo futbolístico, su historia se aceleró con Xavi, quien lo hizo debutar en partido oficial y lo elogió con claridad: “Cubarsí no se pone nervioso, su salida de balón es brutal, tiene pausa para generar jugadas de ataque. Enlaza bien con interiores. Es un espectáculo verlo”. Con Hansi Flick su crecimiento ha sumado matices. Perfeccionó, junto a Iñigo, una trampa del fuera de juego poco habitual en el Barça reciente y la ejecutó con tal sincronía que llegó a forzar más de diez fueras de juego en un solo encuentro. Es lectura y total concentración, dar el paso cuando toca. Ni antes ni después.

Ahora, con la marcha de Iñigo y siendo indiscutible para Hansi, asume el reto mayor: liderar la defensa sin perder la frescura. Todo indica que está preparado. Lo dicen sus actuaciones, su cabeza fría y un entorno que lo sostiene sin ruido. La plantilla tiene fe ciega en él y él está probablemente en el mejor momento de su carrera. ¿Qué puede salir mal?