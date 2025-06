Pau Cubarsí: "A Lamine le gusta callar bocas"

Pau Cubarsí ha firmado una temporada excepcional con el Barça tras ganar tres títulos con el conjunto azulgrana, aunque aún tiene la opción de sumar la Nations League con la Selección Española. El central catalán ha valorado el presente curso en Radio Marca.

"Ha sido una temporada espectacular. Nadie habría imaginado hace un año que íbamos a ganar tres títulos y que yo estaría aquí con la selección. Estoy muy orgulloso del trabajo del equipo", ha expresado Cubarsí. Además, pese haber caído en semifinales de la Champions de forma dolorosa, ha añadido que "no hay que fijarse solo en eso. Hemos ganado Liga, Copa y Supercopa, y eso también cuenta".

En este sentido, el de Estanyol ha señalado a Hansi Flick como uno de los responsables del buen nivel mostrado por los jugadores del conjunto blaugrana: "Desde el primer día nos cambió la mentalidad. Siempre quiere ganar, incluso si vas 3-0. Esa energía positiva nos ha ayudado mucho". "Ahora tenemos la Nations League por delante, sería un broche de oro para cerrar el año".

El combinado nacional se enfrentará el próximo jueves a la Selección Francesa en las semifinales de la Nations League, aunque Pau ha confesado no sentir vértigo en los grandes partidos: "Sí que tienes ese cosquilleo de querer ganar porque representas al Barça, pero no salgo nervioso".

El rendimiento de Lamine Yamal

La plantilla del Barça esta temporada se ha caracterizado por su juventud y la seguridad de los futbolistas: "Parecemos muy tranquilos, pero estamos empezando todos. Creo que el secreto es salir a jugar como sabemos, sin pensar en el estadio ni en el rival. Eso nos da carácter y confianza".

Asimismo, también se ha acordado de su compañero de club y selección Lamine Yamal: "Es un jugador magnífico, lo que está haciendo con 17 años en los mejores campos de Europa es impresionante. Parece que juega como si tuviera 30". "A Lamine le gusta callar bocas. Si se meten con él, le mete aún más ganas. Después te resuelve partidos y eliminatorias" ha reflexionado Pau. "Él es más extrovertido, le gusta el espectáculo, mientras que yo soy más reservado. Nos entendemos bien, pero somos muy distintos".

El debate del Balón de Oro es constante, por lo que también ha querido poner en valor a Dembélé y el rendimiento que ha mostrado a lo largo del curso: "Este año ha demostrado su verdadero nivel. Se ha quitado todo lo malo de la cabeza, ha jugado con la mentalidad adecuada y lo ha hecho perfecto. Puede ser candidato al Balón de Oro y si lo gana, bien merecido".

El mercado de fichajes

Joan García ha sido el protagonista claro de los últimos días. Todo apunta a que el guardameta catalán acabará fichando por el Barça, aunque Pau Cubarsí no se ha querido 'mojar' al respecto: "Si viene, será bien recibido. Pero creo que estamos bien cubiertos en esa posición". En este sentido, el azulgrana se ha mostrado tajante sobre la posibilidad de jugar en uno de los máximos rivales de su club: "¿Jugar en el Espanyol? No. Estoy muy bien en el Barça".

Además, ha confesado estar al margen de todas las noticias que se publican sobre los rumores de traspasos: "No sigo nada de fichajes. Me entero de alguno por redes, pero no me fijo. Estoy centrado en rendir, y cuando llegue la pretemporada, si hay caras nuevas, encantado".