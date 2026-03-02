Pau Cubarsí, sobre su infancia: "Mis padres han trabajado muy duro, y eso me ha ayudado a llegar a donde estoy"

Pau Cubarsí es titular indiscutible en el FC Barcelona con tan solo 19 años. El central azulgrana llegó al primer equipo y, desde entonces, se ha consolidado como una pieza clave en el once inicial. Hansi Flick lo está aprovechando al máximo, sacándole su mejor versión en cada encuentro. Discreto y centrado, Cubarsí es todo un referente para los futbolistas que militan en La Masia.

En una entrevista a 'El Mundo', el de Girona explicó cómo vivió su infancia, pero también cómo está llevando toda su fama en su día a día, algo que puede parecer fácil de sobrellevar, aunque no lo es. El '5' del Barça admitió que lo reconocen mucho por la calle, pero en Girona pasa más desapercibido.

La principal razón que destacó fue "porque voy con mis amigos, y como vamos todos con el mismo peinado, pues me reconocen menos. Eso me ayuda a pasar desapercibido, que a veces no está mal". Su peinado le ayuda a "camuflarse".

El central culé reconoció lo que todos piensan de él: que es muy tímido, aunque con matices: "Bueno. Cuando estoy con mis amigos, con mi gente de confianza, soy más divertido. Pero es verdad que cuando no conozco mucho a la gente con la que estoy, me cuesta".

Entre serruchos y taladros, Cubarsí creció inmerso en el oficio familiar, ya que su familia dirige un negocio de carpintería en el que hoy trabajan su padre y su tío. No obstante, el culé no conoce mucho la profesión: "Conocimiento como tal no, pero algún verano he ayudado a mi padre y de pequeño me pasaba el verano trasteando por allí, molestando más que ayudando, supongo".

El tanto de Cubarsí fue anulado por el VAR / Dani Barbeito

No tendría ningún problema en dedicarse al negocio familiar si no triunfa como futbolista, lo que parece poco probable a día de hoy: "La carpintería siempre está ahí, eso está claro...".

Al ver a su familia entregarse por completo al negocio, Cubarsí tiene claro que ese esfuerzo fue clave para que él llegara al primer equipo del Barça: "Cuando ves a tus padres trabajar tan duro para sacar a la familia adelante, cuando ves el esfuerzo que hacen para que sus hijos estén bien, eso se convierte en una referencia para ti. Mis padres han trabajado muy duro".

Pau Cubarsí abrió el marcador en Montilivi ante el Girona / GORKA URRESOLA

Es consciente de que es un privilegiado: "En el fútbol por supuesto, mira dónde estoy con la edad que tengo, pero también estoy muy agradecido por los valores que me ha transmitido mi familia desde que soy pequeño".

Noticias relacionadas

Los dos valores que le han inculcado son la humildad y ser una buena persona, y si no los practica, no dudó en decir que podría recibir una colleja de su madre: "Está muy encima para que no me desvíe del buen camino".