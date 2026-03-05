Pau Cubarsí: "Quizá ese gol en el Metropolitano nos habría ayudado"

El Barça saldrá más fuerte del partido del pasado martes contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou (3-0), pese a la eliminación de la Copa del Rey en las semifinales. Así lo considera Pau Cubarsí, que ha aprovechado para repasar su momento en el equipo de Hansi Flick y valorar la eliminatoria en la competición del KO ante la prensa gerundense en el homenaje que le ha hecho esta tarde la Diputación de Girona por los éxitos como jugador azulgrana y campeón olímpico con la selección española.

«Hicimos un partido espectacular. Nos quedamos a las puertas de poder llegar a la final de la Copa, pero creo que tanto el equipo como la afición confiamos en nuestro estilo de juego. Yo creo que esto también nos va a dar más fuerzas para lo que vendrá», ha comentado el central de Estanyol. Al Barça, le faltó un gol para forzar la prórroga y quién sabe lo que hubiera pasado de no haber sido eliminado, con polémica, su gol en el Metropolitano en el partido de ida. «Quizá ese gol nos hubiera ayudado. No tenemos muy claro qué ocurrió, pero si se arbitró así será correcto. Quizás no debemos fijarnos más en el arbitraje, sino en lo que podríamos haber hecho mejor nosotros», ha añadido.

En este sentido, Cubarsí se queda con lo positivo de la vuelta al Camp Nou: «El estilo de juego siempre lo hemos tenido muy claro. Confiamos mucho en el míster y el staff. Nos salió un partido espectacular. El Atlético tampoco creó muchas ocasiones, así que esto también nos da mucha más energía y seguridad al seguir creyendo en lo que hacemos. Así vamos a seguir».

Líderes con 4 puntos de margen

Asimismo, el defensa gerundense ha hablado de la situación de los de Flick en la Liga, donde son líderes con cuatro puntos de margen sobre el Real Madrid tras la derrota de los blancos ante el Getafe el pasado lunes (0-1). «Debemos fijarnos primero en nosotros mismos porque la Liga depende de nosotros, así que si ganamos los máximos partidos posibles seguramente nos lo llevaremos. Esta almohada que tenemos con el Madrid puede irnos bien, pero primero tenemos que fijarnos en nosotros».

El Barça, aparte de la Liga, también se aferra a la Champions. El gran título que le falta por celebrar en Cubarsí. «Sí, como culé ganar un título sea tanto Liga, como Copa o Supercopa es impresionante, pero llevar la Champions sería un sueño espectacular. Lo lucharemos y lo intentaremos conseguir», ha asegurado.

Sobre su crecimiento futbolístico, ha reconocido que “como central, me están ayudando mucho. Siempre me ayudan y me dan pautas para seguir mejorando cada partido. Esto también es gracias al staff, que me dan esa confianza para seguir creciendo como futbolista». Mientras que del hecho de normalizar su gran nivel con sólo 19 años, ha dicho que «desde pequeño ya empiezas a jugar partidos muy importantes, así que cuando haces el pase a gran nivel quizá le pierdas ese miedo o nervios. Al final son partidos de alto nivel. Quizás cuando les juegas no le das importancia, pero cuando pasan los días pones los pies en el suelo de lo que estás haciendo».

En la visita de Cubarsí a Girona, el central de Estanyol se ha recordado del Girona y el último partido en Montilivi con derrota azulgrana (2-1): «Es un partido especial siempre volver a casa. Fueron tres años, aunque fuera muy pequeño, pero siempre guardo un recuerdo muy bonito dentro de mi corazón. Estoy decepcionado por la derrota, pero muy contento por volver a casa». No sin agradecer el reconocimiento de la diputación. «Estoy muy contento y orgulloso, como gerundense, de recibir ese reconocimiento. Sobre todo, que me hayan abierto las puertas de la Diputació. Me hace seguir trabajando», ha afirmado.