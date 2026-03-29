Pau Cubarsí-Gerard Martín, la pareja que nadie esperaba en el FC Barcelona

Con un roster de cinco centrales puros comenzó el FC Barcelona la pretemporada 2025/26: Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Iñigo Martínez, Eric Garcia y Andreas Christensen. A priori, recursos de sobras para aspirar a lo máximo de cara a un curso siempre exigente y con un calendario de lo más denso. Si a mediados de julio alguien se hubiera atrevido a pronosticar que la pareja titular iba a ser Cubarsí-Gerard Martín lo tildaban de loco.

El plan inicial se empezó a torcer con la baja inesperada de Iñigo, titular indiscutible la temporada anterior y uno de los abanderados de la apuesta de Flick. Hansi perdía a una de las almas del equipo. Un líder y un futbolista que había entendido como nadie el concepto de la defensa adelantada y, de hecho, era la voz que mandaba cuándo dar el paso al frente y cuándo retroceder. Pero si algo es el técnico de Heidelberg es pragmático. No se recrea lo más mínimo en las desgracias y busca siempre ser constructivo.

Sin Iñigo, Flick movió ficha

Sin Iñigo, tocaba mover ficha. Se quedaba sin centrales puros zurdos. Y ahí irrumpió Gerard. Hansi empezó ya desde que supo de la salida del de Ondarroa a probar al ex del Cornellà por dentro. Y su estreno competitivo fue en la gira asiática. En ese momento parecía más un 'parche' o tener en la recámara una alternativa. Pero cayó Christensen, Ronald Araujo también tuvo algunos problemas (más los dos meses que estuvo parado por salud mental) y Eric tenía que multiplicarse cubriendo bajas en el pivote y en el lateral. Eso desembocó en el nacimiento de la pareja Gerard Martín-Pau Cubarsí. Por cierto, el primer partido juntos con el primer equipo fue el amistoso en México de diciembre de 2023.

El primer partido en el que coincidieron Pau y Gerard con el primer equipo, el amistoso en México de 2023 / FCB

Un tándem que coincidió por primera vez el pasado 22 de noviembre. FC Barcelona 4-0 Athletic Club en Montjuïc. Partido redondo y muy buenas sensaciones. Nunca antes en la era Flick habíamos visto al de Sant Andreu de la Barca en un partido oficial actuando por dentro. Más de cuatro meses después, ambos acumulan 17 encuentros formando binomio como centrales con un balance más que notorio: 16 victorias y un empate. El Barça nunca pierde con ellos en el eje de la zaga.

Geri y Cuba no se conocían antes de coincidir en el Barça

Según ha podido saber SPORT, Geri y Cuba (así se llaman entre ellos de forma afectuosa) no se conocían antes de coincidir en el Barça Atlètic el verano de 2023. Gerard, de la generación de 2002, no se había cruzado con Pau, de 2007. Hasta que el Barça lo fichó del Cornellà, donde, por cierto, ya actuaba con frecuencia de central (en defensa de tres). Aquel verano a las órdenes de Rafa Márquez se conocieron y ya hicieron buenas migas. Ambos tienen un carácter tranquilo y afable, aunque dentro del campo son ultracompetitivos. Eso sí, agresividad la justa y siempre nobles con los rivales. La comunicación entre ellos, por cierto, es en catalán. También en el campo compitiendo. Es su primera lengua en casa, como la de Eric o Joan Garcia.

Cubarsí y Gerard se saludan este curso / EFE

Pero sus caminos se separaron. Cuba fue promovido ya a finales de año por Xavi con el primer equipo. Y ahí se estableció y se convirtió en intocable con 16 años. Gerard acabó el curso con el filial jugándolo todo. Y con el aterrizaje de Flick volvieron a coincidir, esta vez en el primer plantel.

A base de disciplina y de ser una esponja, Martín se asentó con la élite del club azulgrana. Y su ascendencia no ha hecho más que ir en aumento hasta destaparse como un central de alto nivel. Intenso en los duelos, vital en el juego aéreo (es el que más duelos gana por arriba de toda la Liga con un 71%). Además, hemos visto cómo los rivales tapaban a Pau para que la de balón recayera casi siempre en Gerard. Pero se ha destapado el de Sant Andreu de la Barca en esa factea. Filtra pases interesantes por dentro, es capaz de hacer conducciones rompiendo líneas. En eso Cuba también le ha ayudado.

Cubarsí se deshace en elogios

"Gerard Martín es un chico muy trabajador. Me siento cómodo con él, igual que con los demás. Creo que formamos un gran dúo", ha dicho recientemente el de Estanyol. "Sí, en el campo es Gerard Martín y fuera de él, Gerard ‘Maldini. Estos últimos partidos hemos compartido en el centro de la defensa y la verdad es que lo está haciendo muy bien", añadía en RAC1 hace unos días.

Cubarsí y Gerard, en una imagen este curso / Dani Barbeito

"De él destacaría, como central, sobre todo los duelos aéreos. Es potente en ese aspecto y encuentra el pase por dentro, el hombre libre". Además, subrayó la importancia de su perfil zurdo en el sistema: "Siempre va bien un central en la izquierda, aunque creo que podemos jugar en ambas posiciones, pero con la entrada de Gerard nos ha ido muy bien en el equipo".

La gran noche de Newcastle

Su mejor noche, seguramente, fue la del pasado 10 de marzo en un escenario imponente como Saint James' Park. El Barça sufrió muchísimo y Cuba y Geri dieron un clínic. Fueron, junto a Joan, los mejores. Una pareja que 'amenaza' con seguir viviendo tardes y noches memorables si sigue a este nivel de fiabilidad.