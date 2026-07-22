Pau Cubarsí (19 años), sobre sus estudios universitarios: "No he tenido tiempo de darme cuenta de lo que estoy haciendo, pero con los años me voy a dar cuenta"

Pau Cubarsí (Estanyol, Girona, 2007) ya forma parte de la historia del fútbol español. Con solo 19 años, el central del Barça ha completado un Mundial impecable, liderando la defensa de la selección hasta conquistar el título y siendo reconocido como mejor jugador joven del torneo. Su irrupción, tan fulgurante como inesperada, ha convertido su nombre en uno de los grandes símbolos de la nueva generación.

En una entrevista concedida a EFE, Cubarsí reflexiona sobre el impacto de un éxito que aún está asimilando: "Las cosas han pasado muy rápidas, quizá no he tenido tiempo de darme cuenta de lo que estoy haciendo, pero con los años me voy a dar cuenta".

La final soñada: Messi como última pantalla

El defensa afrontó la final del Mundial con la serenidad que lo ha caracterizado desde su debut. Enfrente, Leo Messi, el ídolo que veía desde la grada cuando era un niño en La Masia. "Sabes lo que va a hacer, pero cuesta mucho pararle", admite Cubarsí, consciente del reto que suponía enfrentarse al argentino en el partido decisivo.

El duelo llegó después de haber superado a Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, dos de los grandes referentes del fútbol contemporáneo. Messi, sin embargo, tenía un significado especial para él: enfrentarlo en una final era "algo que recordaré siempre".

Un Mundial extraordinario: liderazgo, calma y personalidad

Cubarsí ha sido uno de los pilares de la selección española durante todo el campeonato. Su capacidad para anticipar, su lectura de juego y su madurez impropia de su edad han sido claves en el camino hacia el título. "A veces hay más elogios, pero tienes que hacer tu trabajo, con los pies en el suelo", explica el central, que insiste en que "el trabajo no está hecho aún" incluso después de haber levantado el trofeo.

Su actuación ha generado imágenes virales y memes que él mismo reconoce que le divierten. "La gente tiene mucha imaginación en internet", comenta entre risas.

La Masia como raíz de su estilo

Cubarsí reivindica el papel de La Masia en su formación. Llegó con once años y allí aprendió la filosofía que hoy define su juego: "Tener el balón todo el rato y mejorar tus cualidades". Su salida limpia desde atrás, su precisión en el pase y su capacidad para interpretar el juego son herencias directas del modelo azulgrana.

Pau Cubarsí de pequeño / Archivo

Aymeric Laporte, su compañero en la selección, lo definió con humor: "Da pases hasta dormido". Cubarsí responde con humildad: "Él también los da. Nos gusta salir jugando desde atrás".

Un vestuario unido y una energía decisiva

El central destaca el ambiente del grupo como una de las claves del éxito. "Se ve ese 'feeling' y energía muy buena que necesitas", afirma. Tras un debut irregular ante Cabo Verde, el equipo creció hasta convertirse en una familia dentro y fuera del campo.

Cubarsí reconoce que las entrevistas le ponen "más nervioso que jugar delante de 80.000 personas", pero su discurso transmite seguridad, claridad y ambición.

Con el Mundial conquistado y el premio al mejor jugador joven en sus manos, Cubarsí afronta el futuro con calma y perspectiva. "Disfruto el camino y las experiencias, que es lo más importante", asegura.

Su nombre ya está marcado en la élite. Su historia, sin embargo, acaba de empezar.