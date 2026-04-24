Pau Cubarsí, otro clínic de un central titularísimo para el Mundial

Un día más en la oficina para Pau Cubarsí. El central de Estanyol, cumplidos los 19 hace un par de meses, sigue demostrando una madurez y un poso sobre el terreno de juego muy alejado de lo que le tocaría por edad. Tercera temporada seguida siendo indiscutible en todo un Barça desde que Xavi Hernández lo hiciera debutar alla por enero de 2024. Parece que haya llovido mucho desde entonces, pero Pau no deja de ser un futbolista que todavía está en edad juvenil. Aunque cueste creerlo.

Lamine Yamal y Pau Cubarsí, durante un partido con el Barça / SPORT / Gorka Urresola Elvira

Al gerundense quizás se le ha exigido demasiado y se ha tenido poco en cuenta su fecha de nacimiento. Que un chico de 18-19 años tenga que echarse a las espaldas el peso de una defensa tan expuesta con el sistema de juego de Flick es algo para analizar.

El alma de la retaguardia

Pero lo cierto es que Pau, con una madurez y una serenidad innatas, nunca ha rehuído la responsabilidad ni el liderazgo. Para Flick es el alma de la retaguardia, es la pieza angular que ordena una línea que depende muchísimo de que la presión se ejecute de forma armónica y adecuada. Más aún tras la sensible baja de Iñigo Martínez del pasado verano.

Cubarsí y Gerard se saludan este curso / EFE

Ante el Celta este miércoles cuajó otra actuación soberbia, de matrícula. Una más en una segunda vuelta en la que se ha consolidado la pareja con Gerard Martín, sin duda una de las irrupciones de la temporada. 'Cuba' puede actuar tanto por derecha como por izquierda, aunque su mejor perfil para explotar la depurada salida de balón que tiene es el diestro.

Los números

Frente al cuadro celtiña, los números de Cubarsí hablan por si solos: cinco despejes, cuatro recuperaciones, 2/3 duelos terrestres ganados, 1/1 aéreos, 114/117 pases completados (97%), 54/55 de ellos en campo rival, 4/6 en pases largos. Todo, en 90 minutos. Solo este 2026 ha disputado 23 partidos oficiales (18 de ellos completos). Cifras que indican su ascendencia en el imaginario de Flick y su importancia dentro del verde.

Pau Cubarsí jugó un partidazo ante el Rayo Vallecano / AFP7 vía Europa Press

Ser central en este equipo es profesión de riesgo. Pero a Pau le gusta el 'rock'n roll' y la dificultad que entraña 'bailar' con el fuera de juego no deja de ser un desafío enorme en cada encuentro. Su relación con Flick es magnífica, transparente, y el alemán sabe que tiene un zaguero para 15 años en el club azulgrana. Ya lo es, pero 'amenaza' en convertirse en estandarte histórico. Además, es inconformista y consciente de que hay margen de mejora.

En clave Mundial, Pau es uno de los intocables de Luis de la Fuente, no solo en la lista, sino en el equipo titular. Actualmente, es el central más en forma del fútbol nacional y el seleccionador apostará por él.