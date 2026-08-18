Pau Cubarsí (19 años): "El primer recuerdo y el mejor fue ir a ver el último partido de liga contra el Dépor con mi padre cuando era pequeño, en el triplete de 2015"

La temporada 2026-2027 ya está en marcha desde este sábado con el inicio de la liga, a excepción de los equipos con jugadores que participaron en las fases más avanzadas del Mundial, que lo harán a partir del miércoles 19, cuando juega el Atlético de Madrid a las 21 horas contra el Málaga.

Con el arranque liguero, Movistar + estrenó este lunes un nuevo documental relacionado con el FC Barcelona, que no jugará su primer partido hasta el fin de semana que viene en Elche, que abarca cierta etapa de la historia del feudo azulgrana: 'El Camp Nou: Bienvenidos al estadio', una crónica del regreso a casa desde Montjuïc después de las obras de remodelación, que todavía sigue en marcha y que obligará a regresar al Estadi Olimpic la temporada que viene.

Una vista aérea del Sportify Camp Nou y sus alrededores / Sport

Dirigido por Juanma Arizmendi, el documental funciona como un epílogo del programa 'El nou clam' que se emitió en 3Cat. En poco más de 50 minutos trata de relatar cómo fue la experiencia del equipo lejos de su estadio, mirándolo como algo más que tan solo un recinto deportivo, con testimonios de primera mano, con nombres como Leo Messi, Luis Enrique, Pedri, Raphinha, Aitana o Alexia.

Una liga celebrada en el Camp Nou

Otro futbolista protagonista es Pau Cubarsí, recientemente reconocido como el mejor jugador joven del Mundial y consolidándose como una estrella de presente, aunque con un futuro brillante. Preguntado por cuál es su primer recuerdo en el feudo azulgrana, el de Estanyol tiene muy presente ese día.

Pau Cubarsí entrena en solitario en su regreso al Barça tras ganar el Mundial / FC BARCELONA/Marc Graupera

"El primer recuerdo y el mejor fue ir a ver el último partido de liga contra el Deportivo de A Coruña con mi padre cuando era pequeño, en el triplete de 2015", señala el defensa nada más empezar la cinta, haciendo referencia al hito conseguido por Luis Enrique y la 'MSN'. También aparece en una entrevista de septiembre de 2024 junto a Lamine Yamal y aseguraba que "siempre hay que respetar a los veteranos", preguntado por la influencia de los jóvenes en el primer equipo.

En aquel momento, Cubarsí todavía no había debutado en el campo y Lamine solo había podido jugar uno. Escuchar a la afición corear el nombre del central "sería espectacular", apuntaba, un sueño que casi dos años más tarde de aquella charla ya puede tachar de la lista.

"En el Camp Nou sientes el calor del público y creo que nos irá mucho mejor que la afición esté con nosotros", añadía cuando el equipo todavía estaba a la espera de la puesta a punto de su casa, un deseo que se ha llevado a la práctica.

Finalmente, para concluir comenta que su mayor sueño era "salir de los vestuarios con los compañeros y pisar el césped" del estadio, algo que seguramente compartía con toda la generación de jóvenes talentos que ya se habían asentado en el equipo pero que todavía no habían podido disfrutar del ambiente del estadio de fútbol más grande de Europa.