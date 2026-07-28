Pau Cubarsí (19 años): "Gracias a la escuela Madrenc y al instituto por todos los valores que me transmitieron. Nunca olvidaré esas tardes en la piscina. A todos los niños y niñas os digo que disfrutéis del fútbol, que seáis vosotros mismos"

Pau Cubarsí fue elegido por la FIFA como el Mejor Jugador Joven del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, después de ser un pilar fundamental en la línea defensiva de la selección de Luis de la Fuente, juntamente con Aymeric Laporte, Marc Cucurella y Pedro Porro.

Ayer, el central del FC Barcelona recibió un homenaje en Vilablareix, el pueblo en el que creció y empezó a jugar a fútbol. En total, hubieron más de 500 personas en la Plaça del Perelló.

En un momento dado del homenaje, Cubarsí cogió el micrófono y se dirigió a los presentes. "Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Es un sueño haber traído un trofeo tan importante a mi pueblo y espero que podamos disfrutarlo todos juntos", empezó explicando.

"Me llena de orgullo compartir este momento con vosotros y sé que me habéis apoyado mucho desde casa", señaló desde la Plaça del Perelló.

Pau Cubarsí: “Muy orgulloso de traer a mi pueblo un trofeo tan importante como este. Es mi sueño” / Archivo

El defensa central del conjunto azulgrana no dudó en agradecer el apoyo por parte del Ayuntamiento de Vilablareix: "Gracias por este reconocimiento, tan importante para mí, y también a la Penya Blaugrana, que a partir de ahora ya podréis disfrutar todos". Y avisó de que "yo lo haré desde la distancia", ya que dos vecinos del municipio, Dani y David, han decidido fundar la PB de Vilablareix Pau Cubarsí.

A pesar del éxito cosechado a sus 19 años, Cubarsí sigue siendo consciente de cómo fueron sus inicios: "Gracias a la escuela Madrenc y al instituto por todos los valores que me han transmitido y los amigos que he hecho allí, que son como mi familia".

Fundan en Vilablareix la Penya Blaugrana Pau Cubarsí / Archivo

"Estoy muy orgulloso de las raíces que he construido aquí, en mi pueblo. Me quedo con las tardes en la plaza, en la piscina… Espero que los niños sigan disfrutando de todo ello. Y que recuerden que, si algo tiene que llegar, llegará", aseguró.

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Por último, el central culé quiso dejar claro que es fundamental no tener "prisa", debido a que hay que disfrutar del camino porque "es muy bonito y pasa muy rápido".