Pau Cubarsí (19 años): “El fútbol no deja mucho tiempo, pero me quiero preparar y estoy en un curso sobre Administración y Dirección de Empresas. Me lleva tres tardes a la semana y es más relajado que la Universidad”

A lo de Pau Cubarsí ya no se le puede llamar irrupción. Es un central de presente que ha roto todos los techos que se ha ido encontrando hasta convertirse en uno de los mejores centrales del fútbol mundial, con un reconocimiento como el mejor joven del Mundial 2026 y como el máximo candidato a llevarse el Golden Boy, sonando incluso para el Balón de Oro.

Pocos defensas se han convertido en clave para su equipo y selección de la manera en lo que lo ha hecho el joven azulgrana a los 19 años. Sin embargo, precisamente por su edad, Cubarsí ha tenido que combinar los minutos a las órdenes de Hansi Flick y Luis de la Fuente, junto con su preparación académica, un aspecto de su vida que nunca ha dejado de banda pese a su papel en el fútbol de élite.

Pau Cubarsí se prepara para enfrentarse al Levante en el Ciutat de Valencia. / AFP7 vía Europa Press

"El fútbol no deja mucho tiempo. Pero sí, me quiero preparar y estoy en un curso sobre Administración y Dirección de Empresas", comentaba el natural de Estanyol en una entrevista con 'As'. A diferencia de Rodrigo, su compañero en Barcelona y el combinado nacional, el catalán ha optado por llevarlo todo desde el ámbito privado: "Me lleva tres tardes a la semana y es más relajado que la Universidad, que requiere más tiempo. Así me da tiempo a recuperarme, pero también a estudiar", apuntaba desde una concentración de 'La Roja'.

Precisamente, ADE es una de las salidas profesionales predilectas de los futbolistas. El pivote madrileño recientemente añadido a la constelación de futbolistas de primer nivel en el Barça ha explicado en más de una ocasión que combinó sus primeros años como profesional del balón en Villarreal con su trayectoria universitaria, incluso ya como futbolista del Manchester City.

Pau Cubarsí durante la entrega de trofeos del Mundial 2026. / Instagram

De hecho, Rodri sí que tuvo una experiencia más o menos normal en la 'uni', llegando a vivir en la residencia de estudiantes de la Universitat Jaume I de Castellón, donde conoció a su actual pareja.

Sin embargo, hay más casos además del de el pivote defensivo madrileño y el central. Otro de los que estudió empresariales es Mikel Oyarzabal, máximo goleador español del Mundial 2026 y figura de la Real Sociedad, que estudió en la Universidad de Deusto, en San Sebastián, y se graduó en 2019: "Nos entrenamos por las mañanas y por la tarde meto horas con los libros", apuntaba, similar a lo que hace el defensa azulgrana.

Rodrigo Hernández, en uno de sus primeros entrenos como azulgrana, en agosto. / FC BARCELONA

Quizás son tres futbolistas que se alejan de la imagen clásica de superestrella, pero demuestran que no todos los deportistas son cortados por un mismo patrón y se salen del cliché.

En el caso del joven catalán, la motivación se encuentra en su voluntad de aprender a "administrar" y a "invertir el dinero", además de ser una excusa perfecta para "ejercitar la cabeza" más allá del balón, como apuntaba en la Cadena SER, por eso aseguraba que su intención, pese al curso, es terminar estudiando un grado universitario relacionado.