Pau Cubarsí (19 años): "Duermo 9 horas, entreno por la mañana y a las 3 de la tarde hasta las 8 voy a clase, menos cuando hay Champions"

Pau Cubarsí (Estanyol, Girona, 2007) es uno de los mejores centrales del mundo. El defensor catalán debutó con el F.C. Barcelona en 2024, en un partido de Copa del Rey ante Unionistas de Salamanca. Poco después, se estrenó en LaLiga contra el Real Betis. A partir de ahí, el futbolista se convirtió en titular habitual del club blaugrana.

En el Barça, Cubarsí ha ganado dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Con la selección española, Pau ha conseguido la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París en 2024 y recientemente, la Copa Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Cubarsí ante el Athletic / Enric Fontcuberta / EFE

Con 19 años, el jugador formado en La Masía cuenta con un palmarés envidiable. En este centro de formación, Cubarsí sigue la rutina de entrenamiento de un deportista de élite sin olvidar su faceta más académica. Así lo expresó el propio Pau en una entrevista para la emisora RAC1:

"Me encanta dormir. Duermo 9 horas, entreno por la mañana y a las 3 de la tarde hasta las 20:00 voy a clase, menos cuando hay Champions", expresó el futbolista. En este caso, el descanso forma parte fundamental de la preparación de los atletas.

Además de competir al máximo nivel, el defensa titular del Barça comenzó el grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en 2025. Una elección que demuestra el compromiso del jugador con la enseñanza y la formación más allá del fútbol.

Pau Cubarsí, en Vilablareix / SPORT

En un artículo de The Athletic, el gironí explicó que no se deja influir por los comentarios en Internet: "No presto mucha atención a las redes sociales. En el mundo del fútbol a todo el mundo le gusta compartir su opinión sobre lo que ve, cómo juegas, lo que haces o no haces. Creo que no hay que prestarle demasiada atención a eso".

No obstante, no quiere decir que no utilice el teléfono móvil para pasar el tiempo. Como en otras circunstancias, se trata de una herramienta que tiene un efecto positivo siempre que esté bien utilizada. "Para mí, el teléfono es solo algo para pasar el tiempo, viendo lo que te gusta", aclaró.

Respecto a la dieta, Cubarsí reconoció que "me hago yo siempre la dieta e intento comer variado". Aunque mantiene una nutrición equilibrada, escoge el momento adecuado para darse algún capricho sin que afecte al rendimiento deportivo.

Por este motivo, uno de los mejores momentos para disfrutar de la comida es después de un buen partido. "Después de cada partido intento darme un homenaje y me como una hamburguesa si he jugado bien", confesó en una entrevista del diario Marca.