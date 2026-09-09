Pau Cubarsí (19 años): "Lo que más me define es mi capacidad para sacar el balón desde atrás, algo que he aprendido en la cantera del Barça"

Pau Cubarsí llegó a La Masia con 11 años y debutó con el primer equipo cinco años después, cuando tenía 16. El central del FC Barcelona ha explicado en una entrevista con UEFA TV cómo la cantera azulgrana ha influido en su manera de entender el fútbol y en algunos de los rasgos que más le definen sobre el terreno de juego.

Uno de ellos es su capacidad para sacar el balón desde atrás, una característica que el jugador relaciona con los años que pasó en las categorías inferiores del club: "Creo que lo que más me define es mi capacidad para sacar el balón desde atrás, algo que he aprendido aquí, en la cantera del Barça".

El central recuerda que esa manera de entender el juego se trabaja desde que los jugadores son pequeños, con la intención de dominar el ritmo de los partidos y construir las jugadas desde la defensa: "Llevamos dominando el ritmo del partido y construyendo el juego desde atrás desde que éramos muy pequeños, y eso es lo que realmente define mi estilo de juego".

Cubarsí es un jugador que ha evolucionado de una manera fantástica / Valentí Enrich

Sin embargo, su paso por La Masia no se limitó al aprendizaje futbolístico, y es que Cubarsí considera que la cantera también tuvo un papel importante en su formación personal, ya que durante esos años aprendió unos valores que todavía conserva: "Aquí no solo forman futbolistas, sino que también te enseñan a ser una gran persona".

Además de los entrenamientos y de todo lo relacionado con el fútbol, el central catalán destaca los vínculos que se creaban entre los jóvenes de la cantera azulgrana y los momentos que compartían fuera del campo: "Creo que esa mezcla de entrenamiento, de crear camaradería con todos los que viven allí, de ayudarnos unos a otros y, sobre todo, de cenar con los amigos con los que entrenas y pasarlo bien es algo magnífico que siempre te acompaña".

Bernal, Cubarsí y Lamine, en sus primeros años en el Barça / SPORT

Cubarsí explica que siempre intenta demostrar en los entrenamientos que está preparado para jugar y que afronta cada sesión "con la máxima intensidad posible", intentando entrenar "tan duro como si fuera un partido", además de cuidar su alimentación y su cuerpo: "Si te centras en hacer las cosas bien cada día, entonces te ganarás la confianza del entrenador".

Desde que debutó con el primer equipo en enero de 2024, el defensa reconoce que ha cambiado tanto física como futbolísticamente: "Tengo un poco más de experiencia y también he ganado masa muscular; ahora estoy más fornido. Además, me he vuelto más competitivo. Creo que me he convertido en un mejor futbolista y tengo las cosas mucho más claras".

Esa competitividad no es algo que haya aparecido ahora, sino que forma parte de su personalidad desde pequeño: "Desde fuera puedo parecer un angelito, pero cuando tengo que enfadarme o pasa algo que no me gusta, entonces muestro mi verdadera cara".

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El central azulgrana admite que no soporta perder "ni en el fútbol, ni en casa cuando juego a un juego de mesa, ni siquiera cuando juego al billar con mi padre. Nunca quiero perder".