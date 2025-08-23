El patrocinio de la RD Congo no genera fairplay para el Barça

El regreso del Barça a los entrenamientos esta semana vino acompañado de un detalle llamativo: en la espalda de las camisetas de trabajo ya luce el nuevo logo de la República Democrática del Congo, fruto del patrocinio firmado hace unas semanas. El acuerdo, cifrado por distintas fuentes en torno a los 4 millones de euros por cuatro temporadas, promete ser un alivio económico para la entidad. Sin embargo, a corto plazo, ese dinero no puede usarse directamente para inscribir jugadores o ampliar el gasto de plantilla. La razón está en la normativa de control económico de LaLiga.

Para entenderlo hay que abrir el reglamento. Dentro de los ingresos que computan para calcular el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), el famoso “fair play” salarial, se incluyen “los ingresos derivados de derechos audiovisuales, taquillas, competiciones y también los ingresos comerciales (publicidad, patrocinios, etc.)”. Dicho de otro modo: sobre el papel, contratos como el del Congo deberían elevar el tope salarial disponible.

Las normas económicas de la patronal establecen que los clubes deben “ajustar sus presupuestos a un equilibrio entre ingresos y gastos” y que está prohibido gastar en plantilla más de lo que se genera. Solo cuando se alcanza ese equilibrio, los nuevos ingresos pasan a tener efecto real sobre el límite salarial. Si no es así, según ha podido confirmar SPORT con fuentes de LaLiga, el ingreso tiene que destinarse a saldar la deuda de la institución.

En la práctica, el Barça sigue operando bajo la etiqueta de “club excedido”. Esto significa que, mientras no logre cuadrar definitivamente sus cuentas al 1:1, un hito al que difícilmente llegará antes del cierre del mercado sin la aprobación de la patronal del ingreso por los asientos VIP del Spotify Camp Nou, todo ingreso extraordinario —ya sea un nuevo patrocinio, un contrato comercial o un aumento de abonos— no puede trasladarse de inmediato al LCPD y destinarlo a inscribir jugadores.

De ahí la paradoja: aunque el acuerdo con el Congo es un balón de oxígeno a medio plazo, no supone por sí solo la llave para las inscripciones o las nuevas incorporaciones. Primero, el Barça debe alcanzar el equilibrio exigido. Solo entonces podrá activar plenamente y beneficiarse del patrocinio en el cálculo del límite salarial.

Eso sí, fuentes de LaLiga aseguran a este periódico que, una vez el Barça logre entrar de nuevo en el 1:1, el LCPD del FC Barcelona se actualizará de manera inmediata y podrá contar con el ingreso publicitario del acuerdo alcanzado con el Gobierno de la RD Congo para ampliar su límite de gasto. Veremos si el Barça lo consigue antes del 1 de septiembre.