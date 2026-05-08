Patrick Kluivert avisa antes del clásico: "Los jugadores del Madrid son humanos, no robots"

A dos días del clásico y con una tensión palpable en el Real Madrid tras los últimos acontecimientos, la leyenda culé, Patrick Kluivert, trató varios temas en una entrevista para el medio árabe, Erem News. En este contexto, el exdelantero neerlandés repasó la actualidad futbolística, la situación del Barça, la crisis del Madrid y el futuro de varios nombres propios del mercado.

Un clásico decisivo

Kluivert aseguró que las expectativas para el partido son altísimas: "Si el Barcelona gana, será el campeón, lo que da una presión adicional y una mayor motivación. Es el mejor partido en el que un jugador puede participar. Creo que será un encuentro fantástico, lleno de entusiasmo y rivalidad, y veo que el Barcelona ganará".

Huijsen y Lamine pugnan por un balón en el último clásico / Valentí Enrich / SPO

Sobre la ausencia de Lamine Yamal, Kluivert reconoció que es una baja sensible, pero confía en la plantilla: "Conozco muy bien a Lamine, jugó nueve años con mi hijo Shane y es increíble. Su ausencia es un golpe fuerte para el Barcelona, pero tienen a otros capaces de compensarlo". Al ser preguntado por Marcus Rashford como sustituto en el once, señaló que "es un jugador capaz de decidir partidos con sus goles y regates; espero que tenga un buen papel en el clásico".

El mal momento del Real Madrid

Respecto a la temporada sin títulos del conjunto blanco y los cambios en el banquillo (con la salida de Xabi Alonso y el paso de Arbeloa), Kluivert se mostró comprensivo: "No sé exactamente qué pasa en el Madrid. Cuando un entrenador se va y llega otro, se crea cierta inestabilidad; es normal. Siguen teniendo grandes jugadores y pueden lograr grandes resultados, pero esta temporada les faltaron algunas cosas. Los jugadores del Real Madrid son seres humanos y futbolistas, no son robots".

Alvaro Arbeloa y Vinicius Junior protestan durante un partido liguero / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En cuanto a quién debería ser el próximo técnico madridista, si Mourinho o Klopp, destacó que ambos son "grandes entrenadores", pero recalcó que al final lo más importante es "que haya armonía con los jugadores".

El futuro de Lewandowski, Julián Álvarez y Flick

Sobre los rumores de la salida de Robert Lewandowski y la posible llegada de Julián Álvarez, el neerlandés elogió a ambos: "No sé qué hará Lewandowski; es fantástico, tiene un gran impacto en el vestuario y es uno de mis favoritos. También se habla de Julián Álvarez, que es muy especial y está rindiendo muy bien en el Atlético de Madrid. Veremos qué pasa en el puesto de delantero".

Para acabar, valoró muy positivamente la inminente renovación de Hansi Flick con el Barça, acordada hasta 2028 (con un año opcional), como ya adelantó SPORT: "Es algo muy bueno. Hansi está haciendo un trabajo fantástico, logrando resultados excelentes y mostrando una gran conexión con el equipo. Además, ha dado oportunidades a los jugadores jóvenes, lo cual es muy positivo para el club".